El dólar se mantiene a $ 57: el BCRA vendió u$s 26 millones tras licitar u$s 100 millones

El dólar minorista se mantenía en los mismos niveles de ayer y operaba estable a $ 57 en el Banco Nación (BNA).

No obstante, el precio promedio del billete cedió 23 centavos, hasta $ 57,16 para la venta en el mercado mayorista del MULC, donde operaba a $ 55.

El peso argentino se apreciaba 0,23% en un buen día para los mercados emergentes.

En la primera licitación que el Central hizo por orden del Tesoro se entregaron u$s 19 millones de los u$s 30 millones subastados, a un precio promedio adjudicado se ubicó en $ 54,9934.

En cuanto a la licitación propia, la de las 12,30 horas por u$s 50 millones, la declaró desierta. "Seguramente lo hizo por los precios que pusieron", explicó una fuente del mercado.

De todas formas, la entidad monetaria hizo una nueva subasta pasadas las 13 horas, cuyo resultado fue un monto adjudicado de u$s 26 millones a un precio promedio $ 54,9830.

Restará ver el resultado de una tercera subasta, programada para las 14,30 horas, por otros u$s 50 millones.

"No podemos confundir la subasta desierta, la primera, con que el mercado no quiere dólares. Lo que se vio es que tanto el Tesoro como el Central no venden por debajo del precio de la subasta y ahí es donde podemos pensar que se está abusando de la herramienta para controlar el tipo de cambio", aclaró Francisco Mendonca de Dique 4 Cambios.

Y agregó: "Se está usando para amedrentar pero como en toda puja la contraparte, en este caso el Mercado puede pegar otra mano de knock out".

El volumen operado por el momento es de apenas u$s 440 millones, en línea con las últimas jornadas.

El dólar blue se movía en los $ 58.

Ayer, el dólar se mantuvo calmo luego de una semana de furia tras las PASO y tras una rueda que comenzó con conferencia de prensa del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del BCRA, Guido Sandleris.

Ambos sostuvieron que el dólar en los niveles actuales es competitivo y dejaron en claro que utilizarán las medidas que tengan a su alcance para sostenerlo en esos niveles.

El Banco Central inyectó ayer u$s 112 millones. Ofreció tres bloques de u$s 50 millones aunque no adjudicó su totalidad. Según operadores, bancos públicos ayudaron a sumar oferta en un mercado con poco volumen.

En la primera subasta de Leliq del BCRA el monto adjudicado fue de $ 143.933 millones, a una tasa promedio de 74,973% .