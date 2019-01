El dólar se hundió 30 centavos y terminó la semana al borde de los $ 38

El dolar mayorista abrió en terreno negativo, un recorrido que el Banco Central (BCRA) quiso frenar con su habitual licitación por u$s 50 millones. Al igual que en las últimas ruedas, la subasta no modificó el rumbo de la cotización.

En el cierre el tipo de cambio quedó en el mínimo del día, $ 37,03, Así, el recorte acumulado en la rueda de hoy fue de 37 centavos, mientras que el saldo semanal fue un descenso de 55 centavos.

El billete se vendió a un precio promedio de $ 38,19, 30 centavos menos que ayer. En el Banco Nacion el valor de venta es de $ 38,00, también 30 centavos más barato que en la víspera.

La compra por u$s 50 millones del organismo se realizó a un precio promedio $ 37,2033, mientras que el valor máximo pactado en la licitación fue $ 37,2190.

Salvo por la rueda del lunes, jornada especial porque fue feriado en Estados Unidos, el Banco Central licitó 50 millones durante toda la semana.

Las compras oficiales ascienden a u$s 390 millones, desde que el 10 de enero el BCRA hizo la primera subasta, por u$s 20 millones.

Durante las primeras horas de negocios, los expertos no descartaban que el dólar pudiera tocar la barrera psicológica de $ 37, sin embargo lo esperaban para más adelante.

"Está todo el mundo asombrado con el precio en el que cerró. Evidentemente el Gobierno está cómodo con estos valores y no apura la baja de tasa, que si bien cede, es muy suave el movimiento", comentó Claudio García, operador de Oubiña Cambios.

La entrada de divisas desde el exterior es muy signficativa; la venta de dólares para invertir en pesos, el carry trade, es lo que presiona la caída del precio del dólar.

No obstante, García recordó que la semana que viene cierra enero, un momento del mes en el que suele despertarse la demanda: "La semana que viene podríamos ver algo porque es fin de mes, quizás aparece algo de demanda por fixing de futuros o cierre de mes. Igual va a ser difícil que rebote, pero es probable".

En estos niveles, el dólar mayorista se encuentra casi 70 centavos por debajo de la "zona de no intervención" ya que para hoy el límite mínimo es $ 37,715, por otro lado, el máximo es de $ 48,807. Para el lunes, el piso se corre a $ 37,787 y el techo a $ 48,901.

Según un informe de Morgan Stanley, el Banco Central no solo podría incrementar de u$s 50 millones a u$s 100 millones la compra diaria sino también achicar de 2% a 1,5% la variación que del precio que se determina como piso y techo de la banda cada día.

El volumen ascendió a u$s 856 millones en el mercado de contado.

"Los máximos de la fecha se anotaron a media mañana, en los $ 37,24, 16 centavos debajo de los valores fijados en el cierre previo. La temprana subasta oficial no pudo torcer la tendencia vendedora que se mantuvo a lo largo de toda la jornada por efecto de una intensa oferta proveniente de los ingresos de exportadores e inversores", describió Gustavo Quinatna, de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, desde ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, recordó que los u$s 50 millones del BCRA no alcanzan siquiera para cubrir lo que liquida la exportación cerealera, y alertó: "No solo no puede mantener el nivel de cotización para que no se vuelva a atrasar el valor del dólar mayorista, sino que cada vez se agrava más la situación para el exportador y favorece al importador".

Izzo agregó que "a única solución que ven los operadores para que se revierta esta situación del dólar es con una baja más fuerte de la tasa de interés", al mismo tiempo que recordó que "las Leliq vienen disminuyendo entre 10 a 30 puntos básicos".

En la licitación de Leliq, el BCRA adjudicó $ 148.977 millones de los $ 162.234 millones que vencían, a una tasa promedio de corte de 56,598%.