El dólar se hunde pese a una nueva compra de u$s 50 millones del Banco Central

En la apertura el dólar mayorista se negociaba en torno a los $ 37,61, cinco centavos arriba respecto del cierre de ayer. Como el alza no le alcanzaba para entrar en la "zona de no intervención", el Banco Central (BCRA) licitó u$s 50 millones, pero la compra no tuvo el efecto buscado: el dólar cayó a $ 37,51; vale cinco centavos menos que ayer y diez menos que el máximo intradiario.

Para hoy la "zona" está fijada en $ 37,691 y $ 48,776, por lo que el tipo de cambio se ubica 14 centavos por debajo del piso.

El precio promedio de venta del billete es de $ 38,59, en línea con la rueda de ayer. En tanto, en las pizarras del Banco Nacion se ofrece a $ 38,40.

“Arrancó pesado, con muy poco volumen y con los precios algo arriba del cierre de ayer, pero sin histeria y con leve tendencia a aflojar”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central compró a un precio promedio de $ 37.5632, siendo el máximo valor de compra $ 37,5790.