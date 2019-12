El dólar se despertó y el Banco Central le pone un techo con venta de reservas

En la primera rueda de diciembre, el dólar mayorista abrió con un tímido avance, sin embargo, pasado el mediodía la demanda se incrementó, a tal punto que el Banco Central (BCRA) debió salir a contenerlo con ventas que, se calcula en la City, ya rondaban los u$s 50 millones.

La cotización se acercaba a los $ 60, un valor que funciona como barrera; de hecho, tocó $ 59,99 y luego retrocedió por intervención oficial: valía $ 59,97, tres centavos más que en la víspera. Cabe señalar que, a diferencia de toras ruedas, el BCRA vendió sin intermediarios.

El dólar minorista, en tanto, se mantenía sin cambios en las pantallas del Banco Nación, a $ 62,25 para la venta.

El dólar blue, en tanto, se negociaba a $ 68,25, por debajo de los valores del viernes. El contado con liqui, el dólar que resulta de la venta de activos locales en el exterior, también descendió, un 0,4%, hasta los $ 74,34.

"Están llevando al BCRA a la punta vendedora de $ 59,99. Esto no se veía desde la instauración del súper cepo. Es una noticia que va a mover el market. Si bien siempre está en el offer, del lado de la oferta, hoy el precio llegó hasta ese nivel y le sacaron u$s 50 millones. El monto no es preocupante porque compro mucho estos dias, pero muestra una tendencia que enciende alarmas", dijo Cristian Gardel, de Gardel Trading.

Bajo un cepo tan estricto, ¿quién compra? Claudio García, de PR Corredores de Cambio, sostuvo que “los particulares están del lado de la demanda”, lo que puede implicar que hayan habilitado más pagos de importación: “Probablemente habilitaron algo más de impo y esto generó más demanda. A las importaciones las vienen pisando, las demoran como se hacía en el final del kirchnerismo; quizás habilitaron algo ahí”.

Es que como el mercado cambiario, cepo mediante, es muy chico, cualquier operación extra mueve mucho el precio.

En cuanto a la región, el peso se ubicaba del lado de los números negativos contra el dólar, pero no representaba la mayor caída; el peso mexicano lideraba ese ranking al perder un 0,3% en el día.

En cambio, el peso chileno se apreciaba un 0,9%, aunque la explicación es clara, venía perdiendo mucho terreno y lo que refleja es una recuperación. El ejemplo es claro, con la suba de hoy, la moneda de Chile todavía llevaba casi 10% abajo respecto de la divisa estadounidense.

En noviembre el dólar mayorista ganó 17 centavos, sin embargo el billete cerró a la baja. De todas formas, el saldo mensual no es genuino, dado que desde el 28 de octubre que el Banco Central (BCRA) aplica un cepo con control reforzado. En lo que va del año, el tipo de cambio creció un 58%.