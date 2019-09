El dólar se despertó sobre el cierre y terminó 11 centavos arriba

El dólar minorista operó estable en las primeras horas, pero a medida que se acercó el fin de la rueda, la cotización tomó vuelo. El precio promedio del billete quedó en $ 58,24, 11 centavos por encima de la media fijada ayer.

En cambio, en las pantallas del Banco Nación (BNA) el precio para la venta se mantuvo sin cambios, a $ 57.

Durante gran parte de la rueda el dólar mayorista se negoció a $ 56,10, de hecho, la cotización no lograba sostenerse por encima de ese valor. Sin embargo, se percibió una demanda adicional sobre el cierre de las operaciones, y pese a las ventas de bancos oficiales, el precio final quedó en $ 56,18, es decir, 17 centavos más que en la víspera.

"Apenas pasaba los $ 56,10 aparecía algo de exportación y aflojaba le precio tal cual lo hacía ayer", comentó una fuente de una mesa de dinero de la City.

De hecho, después del mediodía el precio pasó la barrera varias veces, llegó a $ 56,15, pero en ese valor duraba poco, por lo que volvía rápidamente a $ 56,10 o menos. Hasta que sobre el cierre el envión alcista perduró y el valor se asentó en terreno más firme.

El dólar blue se movía en los $ 58,75, sin cambios; mientras que en el terreno formal, el dólar Mep subía casi 1%, a $ 63,11, y el contado con liquidación crecía 1%, a $ 66,48.

En cuanto a la tendencia que presentó el mercado externo de divisas, tan solo el real se apreció ante el dólar, lo hizo en un 0,3%. Además, a diferencia de otras ruedas, el peso argentino no fue el que más perdía contra la moneda estadounidenes, ya que cedió 0,2%; ese lugar lo ocupaba hoy el peso chileno, con un descenso de 0,5%.

El volumen operado demuestró que todavía hay pocos negocios en el mercado de cambios: apenas se negociaron u$s 399 millones en el segmento de contado. El monto máximo operado en las últimas sesiones no llegaba siquiera a los u$s 500 millones, una suma muy baja en comparación a los más de u$s 800 millones que se movían antes de las PASO.

En la primera subasta de Leliq, el Banco Central adjudicó fue de $ 114.827 millones, a una tasa promedio de 85,992%. En tanto, en la segunda, el monto adjudicado fue de $ 108.558 millones, a una tasa media de 85,981%. Ayer la tasa quedó en 85,989%, de manera que prácticamente no hubo cambios hoy en la tasa de política monetaria.