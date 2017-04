El dólar se debilitó gracias a una mayor presión vendedora del agro

El nivel de ventas de los dólares provenientes del sector agropecuario ya comenzaron a condicionar al mercado de cambios. Ayer la divisa estadounidense recortó las ganancias del día y también las de la rueda del miércoles luego de que una ola de agrodólares irrumpiera del lado de la oferta. Ayer fueron u$s 110 millones, y en la jornada previa ya se habían visto u$s 120 millones más, según fuente del mercado.

Si bien en el arranque la tendencia era alcista, el dólar mayorista quebró el avance y cerró siete centavos abajo, a $ 15,42. No obstante, las pizarras de la City porteña no reflejaron la baja, los precios quedaron sin cambios, a un promedio de $15,75 para la venta. En cambio, en el mercado informal, el dólar paralelo bajó a $ 16, lo que implicó un recorte de 10 centavos.

"El dólar mayorista spot se negoció balanceado levemente ofrecido hasta el cierre cuando ingresaron fuertes ventas de exportadores, estimadas en torno a un nivel elevados de entre u$s 100 y u$s 110 millones", informaron desde Global Agro Broker.

A su vez, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios, describió: "El desarrollo de la primera parte de la jornada estuvo signada por el dominio de las órdenes de compra, éstas fueron sosteniendo los precios en un nivel no muy alejado del cierre de ayer (por el miércoles) e hicieron que el tipo de cambio tocara los máximos de $ 15,468". Sin embargo, explicó que "la súbita aparición de fuertes órdenes de venta al promediar el último tramo alteró la tendencia dominante y provocó una baja de la cotización que le hizo perder toda la ganancia llevando los precios a mínimos en $ 15,39 por dólar"

Este valor está entre los niveles mínimos del año, un piso del que costará despegarse ya que comenzó la venta de los agrodólares.

"Cuando queda una sola jornada operativa para terminar el mes no existen demasiadas expectativas de un viraje brusco de los precios que parecen haber alcanzado ahora el rango con el que finalizaran abril", resumió Quintana.

En cuanto al volumen spot, se negociaron u$s 443 millones, mientras que en los futuros se operaron u$s 87,5 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y u$s 706 millones en el ROFEX. En la City aseguran que no se detectó la presencia del Banco Central en alguno de los segmentos. En Rosario se pactó $ 15,755 a fin de mayo y $ 17,64 a fin de diciembre.

Según Global Agro Broker, los contratos de futuros se transaron ofrecidos, aunque en el plazo más corto no convalidaron toda la caída del dólar contado. Las tasas implícitas subieron en torno a un punto porcentual en toda la curva.

Las reservas Internacionales finalizaron en u$s 48.469 millones, u$s 293 millones más respecto al día hábil anterior.