El dólar se debilita gracias a las ventas de los exportadores

El dólar mayorista tardó en arrancar, en sintonía con lo que sucede desde hace varias ruedas ya; no obstante, la primera operación la hizo en terreno positivo: tres centavos arriba. La suba duró poco, la oferta del campo sobrepasó a la demanda -compras que están acotadas por el cepo cambiario- y el precio torció el rumbo.

El tipo de cambio se operaba a $ 59,72 en el MULC, luego de que el viernes terminara a la baja, en $ 59,77.

"Me parece que estos precios son un piso. No creo que baje más", opinó Miguel Bucceri, desde la mesa de dinero de Oubiña Cambios.

Mirá también El S&P Merval inicia la semana al alza La Bolsa porteña crecía al inicio de la rueda del lunes impulsada por las acciones del sector energético, en un contexto de operaciones selectivas.

Para sopresa de los operadores, después de la baja, no se percibía presencia oficial; no estaban ni los bancos públicos ni el Banco Central (BCRA). Finalmente, el Banco Nación dijo presente y aprovechó los precios. "Está el Nación en $ 59,74 comprando cerca de u$s 10 millones", advirtió una fuente.

El billete se vendía sin cambio en el Banco Nación, donde las pantallas lo ofrecían a $ 62,50. Lo mismo se veía en el resto de las pizarras, ya que el precio promedio se ubicaba en $ 62,90, igual que el viernes.

El dólar blue, en tanto, se negociaba en torno a los $ 68,50, mismo valor del viernes pasado.

El cuanto al contado con liqui, el precio del dólar que resulta de la venta de activos locales en el exterior era $ 75,08, un 0,5% para arriba.

Por otro lado, el BCRA efectuó la primera subasta de Leliq; adjudicó $ 99.000 millones a una tasa promedio de 63,003%.

Si se toma a las demás divisas de la región, la moneda doméstica se diferencia con una suba leve contra el dólar, de 0,1 %, pero suba al fin. Es que tanto el peso mexicano, como el real y el peso chileno perdían terreno contra la moneda estadounidense: cedían entre 0,17% y 0,65%.