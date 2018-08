El dólar se acopló al mercado externo y subió 4 centavos a $ 28,04

El dólar subió 4 centavos tanto en terreno minorista como mayorista, en línea con el desempeño de la moneda estadounidense en el mercado internacional.

Las pizarras terminaron a un promedio de $ 28,04 para la venta mientras que entre los grandes jugadores el cierre quedó en $ 27,33. El recorrido del tipo de cambio fue "mixto e irregular", de manera que se dio una suba importante en la primera parte del día, para luego registrar una caída en la segunda mitad de la sesión.

"La demanda por cobertura estuvo muy activa desde el comienzo de la sesión impulsando un avance de los precios que se detuvo cuando tocaron máximos en los $ 27,47, 18 centavos arriba del último registro del viernes. Pasada la primera parte del día la oferta se hizo intensa provocando una baja de la cotización, rumbo que se mantuvo hasta el final de la jornada cuando anotó mínimos en los $ 27,33", detalló Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

El ascenso se concretó en una rueda de escaso volumen -se operaron poco menos de u$s 435 millones- y en la que se redujo una vez más el monto de la licitación del Banco Central, pasó de u$s 75 millones u$s 50 millones, y se subastó a promedio de $ 27,3905. "Los operadores, al bajar Hacienda la oferta del volumen de ventas diarias de dólares por la licitación en u$s 25 millones, creyeron que la demanda iba a predominar, pero eso no sucedió y el mercado de cambios volvió a mostrar cierto equilibrio", sostuvo Fernando Izzo por medio de su informe diario de ABC Mercado de Cambios.

En cuanto a lo que se espera en el corto plazo, Quintana comentó que si bien se percibió un "suave cambio de tendencia", el giro tuvo que ver a factores externos.

De hecho, el dólar se ubicó ayer en máximos de un año debido al resurgimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales.

China propuso el viernes imponer aranceles a bienes estadounidenses por u$s 60.000 millones.

De todas formas, los operadores creen que, tras la publicación de los datos de empleo, la economía estadounidense está sólida, por lo que los mercados estarían preparados para enfrentar un nuevo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, un alza que respaldaría aún más una suba de la moneda.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas, creció 0,3%, hasta 95.425 unidades, su mayor nivel en 12 meses.