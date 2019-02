El dólar saltó, volvió a la zona de no intervención y desaceleró la baja de tasas

En un día de números rojos para las monedas de la región y para la mayoría de las divisas emergentes en general, el dólar mayorista pegó un salto de 23 centavos ayer y terminó dentro de la zona de no intervención delimitada por el Banco Central (BCRA) por primera vez en 23 días. El movimiento de la divisa desaceleró, pero no detuvo, el proceso de baja que vive la tasa de referencia, el rendimiento de la Letra de Liquidez (Leliq) a una semana, que cerró en 43,971%, 38 puntos básicos por debajo del día anterior. El minorista subió algo más de 25 centavos en el día para cerrar en $ 39,197.

Fue un día de rojos para las monedas de la región y emergentes. La publicación ayer del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de nuevas subas a la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El dólar a nivel global había entrado en un proceso más bien bajista luego de la última decisión de tasa norteamericana, cuando la entidad había señalizado que sería "paciente" antes de decidir nuevas subas a su referencia.

La fortaleza de las monedas emergentes responde a la postura dovish (de tendencia hacia una laxitud de la política monetaria), por lo que el número de ayer hizo subir al dólar en los mercados cambiarios de la mayoría de los mercados emergentes.

El real brasileño encabezó las caídas ayer con una depreciación del 1,26% frente a la divisa estadounidense. Le siguieron el peso mexicano, con un retroceso del 0,88%, y el peso argentino, que perdió 0,57% en la rueda. El peso chileno, el sol peruano y el peso colombiano también cerraron en baja. Sólo 5 monedas emergentes monitoreadas por Bloomberg terminaron con avances, para todo el resto del mundo periférico el día fue rojo en sus mercados cambiarios.

El mercado local no fue ajeno a ese movimiento global. Devolvió por primera vez al dólar mayorista a la zona de no intervención en la que el BCRA deja que la cotización se mueva con libertad por primera vez desde el 21 de enero pasado.

Ante a suba, además, el BCRA acotó sus compras cuando el precio estaba por debajo de esa zona. Ofreció una sola subas de compra por hasta u$s 25 millones, de los cuales aceptó vender apenas u$s 18 millones. Desde este mes, el Comité de Política Monetaria (Copom) extendió su poder de fuego a u$s 75 millones como máximo por día a la hora de comprar para evitar que el dólar se abarate más. Ayer estuvo lejos de recurrir a la artillería pesada.

"La mejora del dólar contra otras monedas en el mercado internacional, incluido el real brasileño, y una leve declinación en la oferta local se combinaron para justificar un cambio de tendencia que logró afirmar la cotización del dólar llevándola al nivel más alto desde comienzos de enero de este año", analizó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un informe para sus clientes. "La estrategia oficial de mantener un proceso de baja en las tasas de interés de las Leliq y las restricciones impuestas a los bancos que limitan su exposición en esos activos se han combinado, además de los factores externos, para instalar un cambio en las carteras de inversión que han fortalecido en los últimos días la demanda por cobertura", agregó.

El mayorista cerró en $ 38,22, apenas un centavo por encima del piso de la zona de no intervención cambiaria. El precio, en los hechos, volverá a coquetear hoy con ese suelo, ya que el ajuste diario al alza de las bandas mueven al límite inferior a $ 38,236 para hoy, apenas por encima del cierre de ayer. Por lo que el dólar cerró dentro de las bandas, pero arranca el día de hoy por debajo.

La fortaleza del dólar también se sintió en la tasa de referencia. La licitación diaria de Leliq se hizo a una tasa de corte promedio de 43,971%, 0,385 punto porcentual por debajo del día previo. Supuso una desaceleración de la caída en picada que favoreció en las últimas semanas el veranito financiero. El martes ese rendimiento se había reducido casi 80 puntos básicos, y el lunes 1 punto porcentual entero.

La tasa de Leliq ya recortó casi 30 puntos porcentuales desde su récord de octubre, anotado en 73,52%.