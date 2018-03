El dólar saltó por meta de reservas y fondos salieron a cubrirse en futuros

El dólar saltó 16 centavos ayer en las pizarras de bancos y casas de cambio de la City porteña para cerrar en $ 15,71, impulsado por las palabras del presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, quien el día anterior anunció que la entidad saldría a comprar divisas para acumular reservas en momentos en que el tipo de cambio se debatía en niveles mínimos del año. La reacción entre los operadores mayoristas se sintió desde principios de la rueda, cuando la cotización saltó 20 centavos, pero la suba atrajo oferta que estaba al acecho de mejores precios y la divisa recortó parte de su avance. Fuertes movimientos de carry traders en el mercado de futuros para cubrirse ante el repunte del dólar.

El dólar en el mercado mayorista cerró ayer a $ 15,40, casi 11 centavos por encima del cierre del día anterior. Los operadores consultados hablaron de un día agitado en el que la volatilidad fue la norma y la distancia entre mínimos y máximos muy importante.

"Las órdenes de compra dominaron el desarrollo de la primera parte del día, lapso en el que se registró el valor máximo de hoy cuando se pactaron operaciones en los $ 15,50 por unidad" (21 centavos por encima de su cierre del día anterior), escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes. "El empuje de la demanda sostuvo la cotización del dólar hasta media mañana cuando la aparición de vendedores de cierta importancia desarmaron la presión sobre los precios provocando bajas que los llevaron a tocar mínimos en los $ 15,35 por unidad. En el último tramo de la sesión se rearmó la demanda por cobertura y en consecuencia el tipo de cambio se alejó de los mínimos del día pero sin poder alcanzar otra vez los valores más altos dela fecha", añadió.

El dólar gana 0,6% en lo que va del mes en la plaza mayorista y cae 3,08% en lo que va del año. En términos interanuales, anota una suba del 8,5%. Según operadores, la demanda más fuerte vino de la mano de bancos privados que salieron a tomar posiciones en moneda extranjera luego de los dichos de Sturzenegger. También se notaron ventas de emisores de deuda que necesitan pasar sus dólares a pesos y esperaban el momento.

El banquero central había dicho el martes, durante una conferencia de prensa, que la entidad aceleraría las compras de divisas con el objetivo de llevar las reservas a un nivel equivalente al 15% del PBI, es decir, comprar unos u$s 2500 millones en un plazo que podría superar el año.

Los operadores leyeron el anuncio como una señal de piso para el dólar, una intervención del BCRA en el tipo de cambio y ayer reaccionaron en consecuencia. El volumen operado aumentó 10% respecto del día anterior, cambiaron de manos u$s 509 millones, y las liquidaciones de exportadores agropecuarios, que venían en niveles altos, se redujeron a alrededor de u$s 70 millones.

"Todos aquellos que estaban cortos salieron a cubrirse porque quedaron incómodos por los dichos de Sturzenegger, por eso la suba inicial, y después exportadores salieron a descargar algo de los dólares que tienen", dijeron en un banco.



Sturzenegger no estuvo solo a la hora de empujar al dólar al alza. Ayer la divisa ganó terreno frente al peso colombiano, al peso mexicano y al real brasileño. Sólo el sol peruano ganó terreno.

Donde el volumen fue muy importante –y también el movimiento de precios– fue en el mercado de futuros. "Los futuros volaron en mayor medida que el spot y quedaron tomadores sobre el final, especialmente el tramo más corto cuyas tasas implícitas se dispararon hasta 12 puntos porcentuales por encima de la previa, mientras los plazos más largos ganaron 0,5 puntos porcentuales", relató un reporte de Global Agro Brokers.

Según un operador bancario, el día movido en el mercado de futuros tuvo mucho que ver con la salida de carry traders (fondos que juegan con la diferencia entre la tasa en pesos y las expectativas de dólar, la famosa bicicleta) que desarmaban posiciones en pesos para ir a dólares vía futuros o reforzaban sus coberturas en dólares ante la renovada imprevisibilidad del precio del dólar. Ayer se operaron u$s 1044 millones en futuros de dólar de Rofex, cuando lo habitual es que el volumen no supere los u$s 500 millones.

"Vimos a grandes carry traders desarmar posiciones para ir a futuros, además de traders que quisieron ganancias en el día", dijeron en la mesa de un banco.