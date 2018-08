El dólar saltó hasta rozar los $ 31,50 y ganó más de un peso esta semana

Esta vez no fue Turquía, tampoco fue Brasil. El dólar subió hoy un promedio de 40 centavos y terminó la semana con un avance de 1,10 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde marcó los 31,40 pesos.

El dólar mayorista borró la baja de la apertura, que lo llevó a caer 17 centavos, y pegó un salto de 41 centavos que lo hizo marcar un nuevo récord de 30,90 pesos en el MULC.

Cuando la divisa pasó los $ 30,80, el Banco Central (BCRA) volvió a salir a vender futuros en Rofex en plazos cortos, tal como lo hizo en las últimas dos ruedas. Pero el efecto distó de ser el deseado.

El promedio entre bancos que realiza el Central terminó a $ 31,47, $ 1,05 pesos por encima del cierre del pasado viernes.

El dólar blue se mueve en los $ 31,61.

"La profundidad del offer fue mínima y eso hizo que se llegara a operar a $ 30,92", señaló en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

A diferencia de los pasó en las últimas ruedas, el mercado local no era contagiado por Brasil, que mostraba una recuperación en su índice Bovespa y frenó la depreciación del real.

Qué opina el mercado

El economista Gabriel Caamaño de Eco Ledesma consideró que la situación que vive hoy el mercado, a cuatro meses del inicio de la corrida, "es lo mismo de siempre, un evento por balanza de pagos del cual no logramos salir y que básicamente implica un desprecio por los activos locales de propios y extraños".

"No logramos salir porque lo externo no acompañó, cierto, pero también porque no logramos despejar las dudas respecto de la sustentabilidad macro de cara al año que viene. En parte por el lado del programa financiero, en parte por la actividad y también mete la cola cada vez más lo político", apuntó.

Y graficó: "Hubo y habrá mil excusas exógenas, pero los cierto es que desde nuestros fundamentos somos una gelatina y, entonces, cualquier ruido local o externo nos hace temblar".

Aconsejó tomar medidas "que tengan que ver con blindar el programa financiero 2019 e intentar desactivar desde ahí".

En la misma linea, el economista y director del Estudio EcoGo, Federico Furiase señaló que la situación se mantiene tensa en el mercado financiero local ya que "Argentina sigue teniendo los mismos riesgos estructurales, con un mercado que tiene incertidumbre en como vas a cerrar el programa financiero y la recesión extendiéndose en el tiempo, vas a seguir teniendo presión en el dólar".

"Si bien el dólar comercial es mucho más competitivo para el déficit externo, todavía no estabilizaste el dólar financiero por que tenés unas tasas de interés muy altas, estás perdiendo reservas y un riesgo país en 700 puntos básicos sin acceso a los mercados", agregó.

El analista financiero Cristian Buteler consideró que el único recurso que hasta el momento le sirvió al Gobierno para frenar al billete "siempre fue vender dólares, mostrar que tiene alguna determinación en no dejar escapar el tipo de diario".

"Encajes y tasa ayuda pero lo que termina volcándolo para un lado u otro es si intervenís o no", opinó.

El mercado local vivió esta semana al ritmo de la depreciación que vive el real, en medio de la campaña presidencial en Brasil.

Sin embargo, el mercado paulista se recuperaba hoy y su principal índice bursátil de la Bolsa de San Pablo, el Bovespa operaba en alza, mientras que el real se mantenía en niveles similares a los de ayer a 4,10 por dólar.