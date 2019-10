El dólar saltó encima de los $ 62 y superó el récord que había alcanzado tras las PASO

El dólar mostró una tendencia alcista desde el arranque, en línea con las últimas ruedas; del lado de la oferta, el Banco Central (BCRA) también repitió la rutina de días anteriores: entregar dólares para hacerlo bajar. Sin embargo, la estrategia oficial –que involucró ventas por más u$s 1000 millones entre el spot y futuros, según cálculos privados– no funcionó.

La cotización del dólar mayorista parecía controlada, pero sobre el cierre repuntó hasta terminar clavado en $ 59, un alza de 35 centavos contra el cierre de ayer. En el terreno minorista, el billete se disparó más de $ 1 hasta superar no solo la barrera de los $ 62, sino también la marca récord post PASO.

La media que informa el BCRA resultó $ 62,37, 20 centavos por encima del máximo anterior, el del 14 de agosto, en $ 62,17 y más de $ 1 contra los $ 61,33 de ayer.

En el Banco Nación, en tanto, el billete se vendió con un incremento primero de 50 centavos y luego de 75 centavos: terminó a $ 61,50.

De esta forma, el peso argentino se depreciaba 0,53%.

Tanto el dólar blue, como el dólar MEP y el contado con liqui habían registrado ascensos desde la apertura. Incluso, lo más llamativo entre estas versiones fue que el mecanismo que se utiliza para la fuga llegó a los $ 80,50. Sin embargo, sobre el fin de la rueda, ni el MEP ni el contado con liqui lograron mantener la tendencia alcista.

El dólar que se ofrece en las cuevas crecía 50 centavos, a $ 69,75; pero el que se cambia por acciones y bonos en la plaza local se ubicaba en torno a los $ 71,30, lo que significaba una caída de 5%; y el que resulta de la venta de papeles pero en terreno internacional, se movía en los $ 76,90, más de 3% abajo.

La brecha, entonces, cedió del pico de 30% marcado ayer, al 20%.

La presión alcista responde al nerviosismo del mercado por la cercanía de las elecciones presidenciales. "Hasta el viernes va a ser asi", comentó un operador de una mesa de dinero.

Una fuente del mercado, en estricto off the record, informó que en el spot el Central podría haber vendido entre u$s 600 millones y u$s 700 millones, aunque ofialmente "quizás reconocen entre u$s 450 y u$s 500 millones, y el resto en futuros".

Según el informe diario difundido por ABC Mercado de Cambios, "los operadores estimaban que el BCRA habría vendido al menos 550 millones" de dólares.

En cuanto al volumen negociado en el mercado spot, después de meses en los que las ruedas parecían las habituales en un feriado estadounidense –ya que movían promedio de u$s 250 millones–, hoy el monto se disparó a más de u$s 900 millones, de los cuales al menos la mitad, se estima en la City, fueron intervenciones del Central.

También hay mucha oferta oficial en el mercado de futuros. "El Central está vendiendo fuerte en futuros, sobre todo en el plazo más corto y en el spot vuelve a ser algo más agresivo", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En este terreno los contratos ascendieron a 100.000, un número que descolocó a los operadores; se interpretó como un "bloque" o "pared" de parte del BCRA para detener el ascenso del dólar.

En la primera subasta de Leliq del Banco Central, el monto adjudicado fue de $ 124.479 millones a una tasa promedio de 68,003%. En la segunda, fue $ 59.473 millones, a una tasa media de 68,002%.

Así, la tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria, fue 68,003% y el monto total adjudicado fue $ 183.952 millones; lo que dejó una expansión de $ 54.974 millones.