El dólar saltó a $ 31 por depreciación del real y pese a los esfuerzos del Central

La rueda de hoy fue casi un calco del de ayer en el mercado cambiario. El dolar mayorista saltó 24 centavos y terminó el día con un nuevo récord al tocar los 30,49 pesos.

Sin embargo, la rueda empezó con un dólar que llegó a caer hasta 13 centavos en el MULC, gracias a que ayer el real bajó en el pos cierre local. Pero el panorama cambió en Brasil, la moneda carioca volvió a depreciarse y el efecto contagio se aceleró.

Así, tal como sucedió el miércoles, el Banco Central (BCRA) salió a vender en futuros para limitar la suba, pero tampoco alcanzó y el monto fue menor.

En el mercado minorista, la divisa trepó 30 centavos hasta alcanzar los $ 31 en las pantallas del Banco Nación (Banco Nación). Sin embargo, el promedio entre bancos que realiza el BCRA terminó a $ 30,98, 17 centavos por encima del cierre de ayer.

El dólar blue se movía en los $30,85.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 501,683 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 80 millones, contra los u$s 240 millones de ayer cuando el Central también vendió.

Efecto Brasil

"Hoy el dólar terminó en su nivel histórico más alto. Las puntuales intervenciones del Central con ventas en los plazos más inmediatos del mercado de futuros MAE no alcanzaron para detener el fuerte avance experimentado", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios en su informe a clientes.

En el combo que golpeó al mercado local incluyó "el derrape del real en Brasil, un panorama internacional algo más inestable y factores locales".

Para Mauro Mazza de Bullmarket Broker, la suba del real no debe ser tomada como una noticia totalmente negativa: "ayuda ya que como estamos podríamos volatilizar a lo loco, pero al menos nos depreciamos con la región".

"Guste o no guste Argentina ahora se deprecia o aprecia como los regionales, pasa que venimos de un mamporro y seguir viendo al peso débil ya cansa, pero ahora al fin convergemos", analizó.

Y advirtió "lamentablemente lo de Brasil recién empieza y recién el 19 de septiembre se reunen para decidir sobre la SELIC, la tasa de ellos. Obviamente que la subirán, pero Brasil ha tardado mucho".

En diálogo con El Cronista, el economista Amilcar Collante explicó que "el contexto externo presionó otra vez. El real subió junto con el rand sudafricano y la lira turca".

"Este contexto quizás opaca la licitación de Letes de ayer y los datos de reservas que se estaban manteniendo, al menos transitoriamente", analizó.

Ayer, el factor Brasil volvió a pesar en el mercado local y el mayorista saltó 25 centavos en el MULC.

Sin embargo, el real mostró una recuperación sobre el final de la rueda brasileña cuando el mercado argentino ya había bajado la persiana.

Por tal motivo, los operadores locales descontaban una recuperación del peso para la apertura de hoy, que si bien se dio, se borró totalmente.