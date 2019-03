El dólar saltó 50 centavos pese a que la tasa anotó una leve suba

"Tenemos un mercado cambiario imperfecto, que con cualquier orden más o menos importante llevas al dólar para un lado o para el otro", explicó un operador sobre una rueda en la que el billete comenzó operado con una baja de 15 centavos, llegó a trepar 70 y finalizó con un alza de 50.

Todo a pocos días de que el Gobierno anunció que venderá hasta diciembre u$s 9600 millones a través de licitaciones de u$s 60 millones diarias, a lo que se sumó la decisión del BCRA de establecer que los límites de la zona de no intervención cambiaria crecerán a 1,75% mensual durante el segundo trimestre del año, frente al 2% del primer trimestre del año.

La suba del billete se dio además en una rueda en la que la tasa de política monetaria mostró una leve suba y terminó en el 63,87%, por encima del 63,70% del lunes. El monto total adjudicado fue de $ 209.081millones, en un día con vencimientos por $ 200.000 millones, lo que representó una contracción de $ 9.081 millones.

El dólar mayorista terminó el martes en los $ 40,50 en el MULC, 50 centavos arriba, mientras que en las pantallas del Banco Nación (BNA) mostró un avance similar y trepó a $ 41,50.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio en los $ 41,59, unos 57 centavos más que la rueda previa.

La suba se dio además en un día de recuperación para las monedas de la región y emergentes.

"Hubo varias manos grandes pagando, seguramente por cierre de algunas carteras y con menos oferta los precios treparon, algo inesperado", evaluó Gustavo Quintana de PR Cambios en diálogo con El Cronista.

Planteó que el movimiento que mostró hoy la divisa "evidentemente no fue un tema de tasa. Hubo órdenes de compra que empujaron y se llevaron lo que había", agregó.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 695,553 millones. El dólar blue avanzó a $ 41,25.

En la misma línea, Carlos García de Oubiña Cambios coincidió en que "hay un mercado movido pura y exclusivamente por todo lo que es financiero".

"Esto genera que genera al más mínimo movimiento de uno que se va y con el volumen que tiene el mercado nuestro se lo llevan para donde quieren", graficó.

Remarcó además que "desde hace un par de días que los bancos estaban cortos de dólares y da la impresión que hoy recompusieron".

Desde ABC Mercado de Cambios coincidieron que "todavía y hasta fin de este mes el dólar va estar muy poco ofrecido y con el aumento de la demanda por coberturas que emplean los operadores del mercado".

"Ante el actual panorama económico, financiero y político, se mide muy de cerca las variables y está muy sensible, a pesar de los esfuerzos del BCRA para mantener el esquema actual.