El dólar saltó 30 centavos por presión externa y demanda de cobertura

Las compras de cobertura típicas del fin de mes, sumado a la volatilidad de los mercados externos impactaron en el mercado de cambios, donde si bien no hubo pánico, el billete sumó 30 centavos en todos sus segmentos.

El dólar minorista trepó 30 centavos y cerró a 27,90 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA), luego de sumar otros 10 centavos ayer.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar, al ganar 14 centavos, con lo que terminó el miércoles a $ 27,44.

El promedio que realiza el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades de la City subía 15 centavos a $ 27,882.

"Hubo lgo de coberturas de fin de mes y también un poco efecto contagio, el real se derrumbó fuerte. El euro también perdió algo de valor frente al dólar y todo eso forma un combo que parece tener impacto acá", analizó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Aclaró sin embargo, que "no hubo histeria". Sobre las 13 hs el Banco Central realizó su subasta diaria de u$s 100 millones en el mercado, lo que suele dar "liquidez a la plaza".

"El nerviosismo y la inestabilidad de los mercados internacionales, con fuerte derrape del real brasileño y en menor medida del euro frente al dólar, sumado al proceso habitual de cierre de mes con necesidad de cobertura alimentaron una corriente compradora que pareció desbordar la oferta genuina y la liquidez inyectada por el Central con su subasta habitual", apuntó.

La entidad el BCRA adjudicó u$s 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,270, siendo el precio mínimo de $ 27,270. Sin embargo, la cotización volvió a subir y en el MULC el mayorista cerró a $ 27,44.

El dólar blue se vendía a $ 27,95.

La inestabilidad externa

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios atribuyó la suba del billete a factores en parte externos.

"Desde el comienzo de la jornada apareció en las pantallas internacionales la fortaleza del dólar contra las demás monedas extranjeras, que llegó a un número de 94,90% devaluando todas las monedas de países vecinos, como Brasil 1,60% México 1%", explicó.

A eso se sumó que la demanda "prevaleció desde la apertura, llegando a un máximo intradiario de $ 27,50, a pesar del poco peso que tiene en el mercado la licitación diaria del BCRA que marcó a $ 27,27 promedio".

Agregó en tanto que el sector exportador "está liquidando un volumen diario de u$s 100 millones por día", lo que consideró "es evidente que no alcanza muy poco, si no aparecen los inversores financieros".

Es por ello que también por la tarde la caída de bolsas que funcionaron durante el día en EE. UU. y contagiando al Merval con un poco más del 6% también, registrado a las 15 Hs. hicieron también trastabillar al peso argentino contra el dólar, quedando el cierre del dólar mayorista en Banco Nación a $ 27,4400 vendedor para la transferencia y el billete a $ 27,9000.

Ayer, el nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, encabezó la primera reunión del Consejo de Política Monetaria, en la que se decidió mantener la tasa.

La autoridad monetaria decidió además mantener el actual sesgo contractivo para el impulso monetario hasta que la trayectoria de la inflación, así como las expectativas de los agentes de mercado se alineen con la meta de 17% en diciembre de 2019.

El mercado estima que podría cambiar la tasa que se utiliza como referencia.

Habla de una desaceleración del avance de los precios desde el 22 de junio y proyecta una inflación promedio debajo del 2% de julio a septiembre.