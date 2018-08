El dólar salta tras la decisión de reducir el monto de la subasta diaria

El dólar minorista sumaba 20 centavos y se vendía a 28,10 pesos en las pantallas del Banco Nacion (BNA), luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara su decisión de reducir el monto de dólares que subasta cada mediodía con parte del dinero de ayuda financiera que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dolar mayorista saltaba 26 centavos y se vendía en el MULC a $ 27,66.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocaba en los $ 28,20, unos 17 centavos por encima del cierre de ayer.

Mirá también El Merval arranca agosto en alza El índice avanzaba un 0,40% a 29.403,379 unidades, alentado por la suba de acciones del sector energético.

El dólar blue operaba a $ 28,25.

La divisa comenzó la rueda casi planchado, pero se despertó luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer un comunicado en el que anunció que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que acumuló ", dio orden al Central para reducir las ventas de dólares diaria.

Así, de los u$s 100 millones que se colocan cada mediodía se decidió reducir la suma a u$s 75 millones en los próximos 3 días hábiles y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí.

La decisión fue adoptada luego de que ayer, tras las dificultades para sortear una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril, el Banco Central consiguió cerrar el primer mes del año con una baja en la cotización dólar.

Con la medida, el Gobierno busca comenzar a retirar el corsé que hay alrededor del dólar y comenzar a abrir un camino hacia la baja de tasas.