El dólar salta encima de los $ 62 y supera el récord que alcanzó tras las PASO

El dólar mostró tendencia alcista desde el arranque, en línea con las últimas ruedas; del lado de la oferta, el Banco Central (BCRA) también repitió la rutina de días anteriores: entregar dólares para hacerlo bajar.

Sin embargo, la estrategia oficial que involucra ventas por más de u$s 150 millones no funciona, dado que la cotización del dólar mayorista roza los $ 59, un alza de más de 30 centavos contra el cierre de ayer y, en el terreno minorista, el billete se disparó casi $ 1 hasta superar no solo la barrera de los $ 62, sino también la marca récord de las PASO.

El contado con liqui llegó a tocar $ 80 para luego ceder a $ 79

En el Banco Nación el billete se vendía con un incremento de 50 centavos, a $ 61,25, en un mercado en el que el precio promedio del billete -según el promedio que elabora el BCRA-subía casi u$ 1 centavos, hasta la nueva marca histórica de $ 62,18. Quedó atrás, entonces, el máximo del 14 de agosto, de $ 62,17.

De esta forma, el peso argentino se depreciaba 0,53%.

Tanto el dólar blue, como el dólar MEP y el contado con liqui registraban ascensos.

El dólar que se ofrece en las cuevas valía $ 69,75; el que se cambia por acciones y bonos en la plaza local se ubicaba en torno a los $ 75,68; mientras que el que resulta de la venta de papeles pero en terreno internacional, el de fuga, crecía hasta los $ 78,90.

La brecha, entonces, se mantenía en el récord de más de 30%, un pico que solo cuenta bajo el control de cambios aplicado por el gobierno de Cambiemos, dado que durante el kirchnerismo llegó a ser el 100%.

La presión alcista responde al nerviosismo del mercado por la cercanía de las elecciones presidenciales. "Hasta el viernes va a ser asi", comentó un operador de una mesa de dinero.

En cuanto a las ventas del Banco Central, en la City estiman que, a mitad de rueda, desembolsó unos u$s 150 millones, por lo que podría superar los u$s 300 millones entregados en la rueda de ayer.

En la primera subasta de Leliq del Banco Central el monto adjudicado fue de $ 124.479 millones a una tasa promedio de 68,003%.