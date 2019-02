El dólar salta 50 centavos y queda a un paso de la zona de no intervención

El dólar mayorista sumaba 48 centavos esta mañana y se vendía a 38 pesos en el MULC, luego de haber avanzado 32 centavos ayer. De esta forma el billete queda a 4 centavos de reingresar a la zona de no intervención cuyo piso es de $ 38,04 para hoy.

En el mercado minorista la divisa mostraba un comportamiento similar y operaba a $ 38,90 en las pantallas del Banco Nación (BNA), 50 centavos por encima del cierre de ayer.

El dólar blue se movía en los $ 37,25.

A media mañana, el Central compró mediante subasta u$s 25 millones un precio promedio de $ 37,8220, siendo el máximo precio de compra de 37.8300. En las últimas tres ruedas la entidad adquirió u$s 75 millones en dos tramos, los primeros siempre con adquisiciones de u$s 50 millones y las segundas de u$s 25 millones. Habrá que esperar al fin de la rueda para saber si la decisión es la de reducir las compras.

Solo en febrero las adquisiciones de la entidad monetaria ya suman u$s 275.000 millones.

Ayer, el dólar avanzó 32 centavos en promedio y por tercera rueda consecutiva el y la tasa de Leliq perforó el 50%.

Gustavo Quintana de PR Cambios atribuyó la suba a "una combinación de factores" entre los que enumeró "la suba del dólar frente al euro y otras monedas regionales, la continua y acentuada baja de la tasa de interés de las Leliq y las compras oficiales de dólares en el sector donde operan los grandes jugadores".

Pese a la suba, el dólar permanece aún por fuera de la zona de no intervención cambiaria que determina para hoy un piso de $ 38,04 y un techo de $ 49,238.

La tasa profundiza la baja

Ayer la tasa de Leliq perforó el 50% y la tasa promedio quedó en el 48,82%. Hoy la autoridad monetaria ofrecerá Letras de Liquidez a 7 días por $ 180.000 millones, en un día con vencimientos por $ 145.000 millones.

Mauro Mazza de Bullmarket Brokers explicó que "el impacto de la baja de tasa tarda en pegar en preferencia de cartera, seguramente con el correr del mes veamos mayor moviento en el billete".