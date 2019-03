El dólar salta 40 centavos pese a que primera subasta mostró suba en la tasa

El dólar revertía una baja inicial de 15 centavos y pegaba un salto de 40 centavos pasado le mediodía, pese a que la tasa promedio de Leliq de la primera subasta del día quedó por encima de la de cierren ayer.

La suba se daba en día de recuperación para las monedas de la región y emergentes.

"Hay varias manos grandes pagando, seguramente por cierre de algunas carteras y con menos oferta los precios trepan, algo inesperado", evaluó Gustavo Quintana de PR Cambios en diálogo con El Cronista.

Así, el dólar mayorista sumaba 45 centavos en el MULC donde operaba en los $ 40,45.

En el mercado minorista, el billete mostraba un comportamiento similar y se vendía a $ 41,40 en las pantalla del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocaba el precio del billete en los $ 41,47, 45 centavos por encima del cierre de ayer.

El piso de la banda para hoy está previsto en los $ 39,09, mientras que el techo se coloca en los $ 50,58.

El BCRA realizó la primera subasta de Leliq a 7 días de plazo. El monto adjudicado fue de $ 136.696 millones y la tasa promedio fue del 63.865%, por encima del 63,70% en el que quedó la tasa de política monetaria ayer.

"Evidentemente lo de hoy no es un tema de tasa. Hay órdenes de compra que empujan y se llevan lo que hay", agregó Quintana.

El dólar blue operaba en los $ 41.

Hoy -como sucedió ayer y hasta el viernes inclusive- el Banco Central (BCRA) volverá a desdoblar la subasta de Leliq y colocará un monto de $ 190.000 millones, en un día con vencimientos $ 200.000 millones.

El lunes la tasa promedio de política monetaria mostró una leve merma y se colocó en un 63,707%.

Ayer, el FMI subrayó que su personal técnico apoya el plan para realizar subastas de divisas diarias transparentes y anunciadas previamente (de u$s 60 millones por día que comienzan a mediados de abril) para "satisfacer las necesidades de gasto fiscal del gobierno federal de u$s 9600 millones”.

En ese sentido, detalló que “en la medida en que la moneda esté más apreciada que la zona de no intervención (ZNI) del Banco Central, las ventas se realizarán directamente al Banco Central en la cantidad correspondiente a su anunciada política de compra de divisas no esterilizada”. El Banco Central se autoimpuso que, en el caso de que el dólar baje de la ZNI, comprará hasta u$s 50 millones diarios durante marzo y abril.