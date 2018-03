El dólar roza los $ 15: hasta dónde puede llegar la cotización en las pizarras

En las últimas dos semanas el precio del dólar oficial en la city porteña recobró fuerza y el viernes cerró la jornada al borde de los $ 15. A casi dos meses de liberado el cepo, el Banco Central hasta ahora no intervino en el mercado mayorista y esto genera incertidumbre entre los operadores. Pero ¿cuál es el techo?

Esta pregunta se contesta teniendo en cuenta el contexto económico que se aproxima para los próximos meses. En medio de las discusiones paritarias, el principal objetivo del Gobierno es controlar la escalada inflacionaria que se aceleró en diciembre y enero. "EL BCRA está enfocado en bajar la interanualidad de los agregados monetarios para ser consistente con el objetivo de inflación, y en este proceso parece dispuesto a tolerar una mayor volatilidad de corto plazo en el tipo de cambio", sostuvo Federico Furiase, economista del estudio Bein.

La estrerilzación de pesos del BCRA de las últimas ocho licitaciones alcanzó $ 120.000 millones (19% de la base monetaria del 22 de diciembre) en un contexto en el que al mismo tiempo pudo bajar la tasa de interés de las Lebac (desde 38% al 30,25%) frente a la avalancha de liquidez dispuesta a ser colocada.

En las mesas de dinero mayorista coinciden en que la próxima semana el Central podría comenzar a mostrar una participación más activa y comenzar a delimitar un techo a corto plazo para el dólar. "La clave está en el techo y no en el piso", sostiene un experimentado operador y aclara que en el comienzo de paritarias es necesario este límite para controlar el traspaso a precios de las microdevaluaciones diarias.

En el mercado de futuros del Rofex observan para marzo y abril un dólar promedio de $ 15, valor que el viernes último ya lo rozó luego de cerrar a $ 14,95. Esto demuestra para algunos operadores que la intervención del Banco Central es inminente y en los próximos 60 días se esforzará para mantenerlo en ese rango. Para esto la autoridad monetaria tendría que comenzar a sacrificar parte de sus reservas hoy en u$s 29.657 millones.

La llegada de la soja

Ya para mayo, cuando comience la temporada fuerte de liquidación de divisas de agroexportadores esperan la presión para el BCRA disminuya. La entrada de sojadolares, sofocará la demanda de dólares de empresas que quieren girar dividendos al exterior y de importadores que compran mercadería.

La liquidación de divisas del sector agroexportador se redujo desde un promedio de u$s 780 millones semanales durante la vigencia del acuerdo con las cerealeras a u$s 433 millones semanales en las últimas semanas de enero. Hoy esa cifra se recuperó y se ubica en la zona de u$s 549 millones en la primer semana de febrero.

En el Rofex se prevén un precio del dólar de $ 15,50 para el quinto mes del año y ya para el segundo semestre esperan que abra en valores superiores a $ 16.

Ya para el segundo semestre, los analistas coinciden en que todo dependerá de la evolución de las negociaciones con los holdouts. De llegar a un acuerdo y permitir la entrada de divisas del exterior, esto ayudaría a relajar la presión sobre el dólar y la divisa se movería hasta fin de año en rangos más acotados de flotación.

"Las fuentes alternativas de financiamiento contribuyen a mitigar la dependencia del financiamiento provisto por el Banco Central, facilitando al BCRA su tarea de moderar el crecimiento de los agregados monetarios, como vía, en última instancia, de inducir un descenso paulatino en la tasa de inflación, uno de los objetivos centrales en la estrategia económica de las nuevas autoridades nacionales", sostienen desde el Banco Ciudad.

"Si bien la incertidumbre en torno a la desaceleración de China, la recesión en Brasil y el fortalecimiento global del dólar configuran un escenario complicado desde el lado de la cuenta corriente externa, la posibilidad de abrir la cuenta capital abren una ventana de tiempo para apalancar la economía y moderar el impacto de las correcciones de precios relativos sobre el nivel de la actividad", explica Furiase.

Y en este sentido agregó "a mayor entrada de capitales, menor la expectativa de devaluación y menor la tasa de interés requerida para estabilizar la demanda de dinero".

Para finales de 2016 el mercado espera un precio en torno a los $ 17,50. Todo eso dependerá de la evolución de las inversiones durante los meses siguientes, sumado a si comienzan a verse signos de reactivación en la economía local.