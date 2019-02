El dólar revierte tendencia y sube, pero no le alcanza para ingresar en la zona

El dólar mayorista revertía la baja inicial que lo llevó a retroceder 5 centavos y se vendía a $ 38,30 en el MULC, 8 centavos por encima del cierre de ayer.

En el mercado minorista el billete operaba estable en los $ 39,10 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) mostraba en tanto un retroceso de 10 centavos a $ 39,205.

El dólar blue se movía en los $ 38,50.

Ayer, el billete cerró sin cambios en el mercado mayorista y ganó 10 centavos en el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA).

La autoridad monetaria no realizó compras en el mercado cambiario y la tasa de Leliq mostró un freno.

La divisa había reingresado a la zona de no intervención el miércoles pero apenas duró una rueda dentro de la misma.

Para hoy el piso de la banda se coloca en los $ 37,47 y el techo de la misma en los $ 48,497.

La Leliq quedó ayer en 43,94%, lo que significó un recorte mínimo en comparación con el 43,97% del miércoles.

Desde el máximo del pasado 8 de octubre, la tasa de referencia ya disminuyó 29,59 puntos porcentuales. La mitad de esa caída, 15,32 puntos, se hizo en lo que va del año.

La licitación de Leliq de ayer fue prudente, ya que la autoridad monetaria subastó $ 180.000 millones, el mismo monto que vencía hoy. Así, solo expandió $ 1500 millones, por los intereses. Hoy el BCRA ofrecerá $ 185.000 millones, misma suma que vence.

"No es que el dólar cae debajo de la zona, si no que la zona sube mientras el dólar se mantuvo. No nos olvidemos que en lo que va del mes el dólar mayorista avanza ya casi un peso", remarcó el analista financiero Christian Buteler.

En ese sentido, Martín Vauthier economista y director de Estudio EcoGo consideró que el BCRA "fue un poco más prudente con el ritmo de baja de tasas, que venía muy acelerado desde el 28 de enero".

"Si bien es cierto que la tasa la fija el mercado, el Central da una señal con las cantidades indicativas que anuncia al inicio de la jornada y luego puede puede optar por ampliar o no la emisión de Leliq. Esto venia haciendo hasta el 28 de enero. A partir de entonces comenzo a licitar exactamente el monto indicativo anunciado al inicio de cada rueda (sin realizar ampliaciones), y con ello los bancos comenzaron a ofertar una tasa cada vez mas baja ante el riesgo de quedar con liquidez fuera de Leliq si iban con una tasa demasiado alta", afiró.