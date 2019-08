El dólar retrocedió tras el salto del lunes, pero la tasa quedó por encima del 62%

El dólar billete, el promedio de los precios de los bancos, cerró con una quita de 20 centavos, a los $ 46,48. La caída representa más que algunos centavos, dado que ayer, tras quedar en $ 46,68, el mal clima daba indicios de que podría atravesarse la marcar máxima histórica de $ 46,90 de fines de abril.

El dólar minorista del Banco Nación (BNA) había llegado a perder hasta 30 centavos, pero el saldo final fue una baja de 10 centavos, hasta $ 46,10 para la venta.

Los movimiento de las pizarras fueron el reflejo de lo que sucedió con el dólar mayorista. Este segmento llegó a caer 40 centavos en el arranque para terminar en $ 45,29, 20 centavos menos que en la víspera.

"El comportamiento fue algo irregular, con subas y bajas y cambios de tendencias, pero con volumen reducido", señaló Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Al mismo tiempo, el experto aclaró que el mercado no encontraba un nivel de equilibrio, dada la poca profundidad y el cambio constante de los precios.

"Pese a que el dólar mayorista no subió como ayer -incluso cayó $ 0,19-, encontró un equilibrio un escalón más abajo. Se vio demandado, por momentos, para coberturas de portfolios y toma de posiciones de algunos bancos, que ante la proximidad de las PASO elegían la precaución y salían de activos de tasa de interés en pesos", señaló Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios por medio de su informe diario.

El volumen operado ascendió a u$s 730 millones, un montón 2% inferior al negociado en la víspera.

Ayer, el peso argentino se depreció 1,7% en medio de una caída generalizada de las monedas mundiales producto del devaluación del yuan, en otra escalada de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos.

Otra suba de tasas

Y si bien en esta jornada la presión externa menguó, el Banco Central (BCRA) debió volver a subir la tasa. Así fue como en la segunda subasta, la entidad adjudicó Leliq a 7 días por $ 128.411 millones a una tasa promedio de 62,608%, muy por encima del 61,883% de ayer.

No solo el mercado de cambios local, sino los mercados internacionales en general, operaron con menos volatilidad que ayer gracias a que China ajustó el precio de su moneda, lo llevó por debajo de 7 yuanes por dólar para aplacar la tensión comercial y bursátil que desató ayer.

Si bien la devaluación del lunes no fue programada, el Banco Popular Chino no impidió, como sí lo hizo en otras oportunidades, que el yuan superara la barrera psicológica de 7 unidades por dólar, permitiendo que la divisa se depreciara hasta niveles que no se veían en más de una década.

La caída del yuan fue de tan solo 1,2%, pero el mercado lo interpretó como el fin de las negociaciones entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, con todas las connotaciones negativas que esto tiene para la economía mundial.

El peso acompañó al resto de la monedas emergentes, ya que la mayoría se aprecian contra el dólar, en especial las de la región.