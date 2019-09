El dólar retrocedía sin que hicieran falta las ventas del BCRA

El dólar mayorista mantenía la tendencia alcista, pero sin sobresaltos. Pasó los $ 57 y se negociaba a $ 57,05, los valores máximos del día. Esta suba significaba un ascenso de más de 15 centavos.

El billete no registraba modificaciones en las pantallas del Banco Nación, allí se seguía ofreiendo a $ 58,50.

En cambio, el precio promedio del dólar cedía cuatro centavos, hasta los $ 59,28 para la venta. Desde hace algunas ruedas que este mercado desentona con lo que sucede con el tipo de cambio mayorista, sin embargo las diferencias son muy pequeñas.

En la City porteña los operadores estaban atentos a que el Banco Central (BCRA) o algún banco "amigo", saliera a vender para contener el precio; sin embargo, no hubo señales de una presencia fuera del ámbito genuino.

"Está como siempre, firme; tocaba $ 57,05 sin que se haya detectado hasta ahora movimiento de bancos oficiales", comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Desde otra mesa de dinero coincidieron. Un operador dijo, en off the record, que "hay posturas más grandes en $ 57,04, $ 57, 05, pero no es el Banco Central".

El volumen sigue siendo muy pobre, en línea con las últimas ruedas. A poco del cierre las operaciones apenas sumaban unos u$s 220 millones.

En cuanto a la licitación de Leliq, el BCRA adjudicó, en la segunda entrega, $ 122.240 millones, a una tasa promedio de 80,829%, inferior a la de ayer.