El dólar retrocede y se mantiene por debajo de la zona de no intervención

El dólar mayorista retrocedía 5 centavos y se vendía a $ 38,17 en el MULC, luego de cerrar estable ayer.

En el mercado minorista el billete mostraba un comportamiento similar y operaba estable en los $ 39,10 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar blue se movía en los $ 38,50.

Ayer, el billete cerró sin cambios en el mercado mayorista y ganó 10 centavos en el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA).

La autoridad monetaria no realizó compras en el mercado cambiario y la tasa de Leliq mostró un freno.

La divisa había reingresado a la zona de no intervención el miércoles pero apenas duró una rueda dentro de la misma.

Para hoy el piso de la banda se coloca en los $ 37,47 y el techo de la misma en los $ 48,497.

La Leliq quedó ayer en 43,94%, lo que significó un recorte mínimo en comparación con el 43,97% del miércoles.

Desde el máximo del pasado 8 de octubre, la tasa de referencia ya disminuyó 29,59 puntos porcentuales. La mitad de esa caída, 15,32 puntos, se hizo en lo que va del año.

La licitación de Leliq de ayer fue prudente, ya que la autoridad monetaria subastó $ 180.000 millones, el mismo monto que vencía hoy. Así, solo expandió $ 1500 millones, por los intereses.

"No es que el dólar cae debajo de la zona, si no que la zona sube mientras el dólar se mantuvo. No nos olvidemos que en lo que va del mes el dólar mayorista avanza ya casi un peso", remarcó el analista financiero Christian Buteler.