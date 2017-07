El dólar retrocede pero los futuros no acompañan con la misma euforia

El dólar mayorista cedió diez centavos el viernes hasta $16,85, y si bien ya se alejó de los picos máximos, todavía no volvió a los niveles de fines de junio. En cuanto al billete, en la plaza porteña se vendió a un promedio de $ 17,13, muy por debajo de los $ 17,26 de la víspera.



No obstante, si bien el tipo de cambio ya perdió más de 30 centavos en terreno mayorista, los futuros no acompañaron la tendencia con la misma intensidad, lo que implica, según operadores, que el mercado no confía en el retroceso que viene mostrando el tipo de cambio.



Es que el viernes el contrato a fin de julio terminó a $ 17,065 desde los $ 17,133 pactados el jueves y la tasa implícita se elevó a 27,4%, un nivel superior incluso que las tasas que se pagan en el mercado por otros instrumentos.



"Creo que el futuro no le creyó tanto a la baja del spot, por eso bajó solo seis centavos cuando el spot bajó 10", comentaron desde una mesa de dinero de la City.



Por su parte, otra fuente opinó que los futuros acompañan el incremento de las tasas. El jueves el Banco Central (BCRA), mediante la compra de Lebac en el mercado secundario, elevó la tasa del tramo más corto a casi 27%. En esa línea, el Call creció a 27,25%, lo que desencadenó la venta de dólares.



"Nos dijeron que subió mucho el call, los bancos pagaban 27,25%, Por eso vendieron tantos dólares, para no pagar esa tasa", dijo una fuente.



Según detalla Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, "desde el inicio de la jornada la divisa norteamericana operó con tendencia decreciente y marcada debilidad con retrocesos que fueron expresando la intensidad de los ingresos y del desarme de posiciones dolarizadas". En la misma línea, señaló que el aumento de la tasa de interés "tuvo pleno impacto en el mercado cambiario que volvió a un escenario en el que los ingresos y el desarme de posiciones dominaron el desarrollo de las operaciones".



También desde ABC Mercado de Cambios se refirieron a las tasas: "Fue un día de poca venta de exportación, las divisas provinieron de bancos e inversores, que haciendo un cambio de cartera, apuntan a la licitación de Lebac, teniendo en cuenta la suba de la tasa que se espera".