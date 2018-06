El dólar retrocede 20 centavos tras decisión del MSCI sobre Argentina

El dólar mayorista responde con una baja de 23 centavos a la decisión del MSCI de reincluir a la Argentina como mercado emergente. De esta forma, la divisa se vende a $ 27,53 en el MULC, tras superar los $ 28 la semana pasada.

En las pantallas del Banco Nación (BNA), la moneda operaba con una baja de apenas 10 centavos a $ 28,10.

En tanto, el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) entre las primeras entidades de la City se ubicaba en los $ 28,26, 20 centavos por debajo del cierre del martes pasado.

El dólar blue se movía en los $ 27,85. .

En diálogo con El Cronista, el analista financiero Christian Buteler consideró que el dólar "baja poco pero al menos baja, que es bueno", tras los días de turbulencia que vivió el mercado.

Respecto al anuncio de Hacienda sobre la subasta diaria de u$s 100 millones provenientes del FMI, consideró "innecesario atarse a una cifra, que por ahí podría ser leído como poco por el mercado".

"Me gustaría que fuera discrecional y a medida que necesiten los puedan usar. Los u$s 100 millones diarios me da olor a poco si la cosa se complica", opinó.

El martes, antes del feriado de ayer, el dólar volvió a vivir una rueda volátil en la que cerró con suba de 20 centavos en el mercado más $ 27,78, aunque alcanzó picos de $ 27,86

Para hoy se espera el primer desembolso de dinero desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), mitad del cual el Gobierno lo volcará al mercado de cambios, según anunció hace una semana.

Hasta que llegara este dinero, el Banco Central (BCRA) realizó lunes y martes dos subastas de dólares una vez terminada la rueda. El lunes, se otorgaron unos u$s 175 millones, mientras que el martes se declaró desierta.

El economista Claudio Zuchovicki sostuvo hoy la recalificación del país como "emergente" y la aprobación formal del acuerdo con el FMI, contribuirán a "calmar la presión cambiaria" y ayudarán a "reducir el riesgo argentino".

"Recibimos dos noticias económicas muy buenas justo un feriado, que provocaron una suba de los bonos y las acciones argentinas que operan en Nueva York. Creo que es es muy probable que pase es que a partir de ahora se calme la presión cambiaria", señaló en diálogo con La Red.

FMI y MSCI para desinflar al dólar

Ayer, el FMI concretó la aprobación formal del préstamo stand by para la Argentina por u$s 50.000 millones.

A ello se sumó que el MSCI declaró mercado emergente a la Argentina. La decisión llega tras 9 años en los que el mercado local estuvo catalogado como fronterizo.

Desde mediados del próximo año, los ADR de acciones argentinas estarán incluídos en el índice de mercados emergentes que calcula MSCI.

En este sentido, el Banco Central anunció que desde hoy y por 75 días, licitará u$s 100 millones provenientes del FMI.

El cronograma inicial contempla la venta diaria de dicho monto cada día hábil a las 13 horas durante 5 minutos en el SIOPEL.