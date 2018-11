El dólar perdió 74 centavos, pero no le alcanzó para evitar la suba del mes

El dolar arrancó a la baja en la última rueda de noviembre. Con un volumen que apenas rondó los u$s 300 millones, el tipo de cambio se hundió 74 centavos y terminó en $ 37,72 en el mercado mayorista.

Así, noviembre cerró con un alza de $ 1,77, ya que el 31 de octubre el dólar mayorista había cerrado en $ 35,95.

En cuanto al billete, según el promedio que elabora el Banco Central el dólar se vendió en los bancos a $ 38,85. En tanto, el dólar del Banco Nacion se ofrecío a $ 38,70, 70 centavos menos que en la víspera.

Se trata de una rueda corta debido a que el despliegue de seguridad en la ciudad por la cumbre del G20 hizo que las operaciones de mercado cerraran dos horas antes, a las 13 horas.

"Cayó 70 centavos. No paga nadie. El volumen es muy flojo y con un poco de offer pasa esto, se desploma", dijo en off the record una fuente del mercado. En la misma línea, el operador de Oubiña Cambios Claudio García comentó que "esto suele suceder en feriado o ruedas raras como las de hoy", y agregó que "mucho de lo que se iba a operar hoy se hizo ayer y que otra parte seguramente se concretará en la próxima rueda", en la del lunes.