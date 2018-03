El dólar retrocede a $ 14,63, su nivel más bajo desde principios de febrero

Ayer el dólar volvió a tropezar, concretó la cuarta caída consecutiva hasta quedar en niveles de principios de febrero. En terreno mayorista, la moneda estadounidense cerró a $ 14,39, ocho centavos menos que en la víspera, mientras que el promedio del minorista se ubicó en $ 14,63, un recorte de 20 centavos.

Los descensos se dan en un contexto de tasas en pesos todavía cercanas al 40%. Ayer la tasa interbancaria, el Call, volvió a subir, esta vez 50 puntos básicos, hasta cerrar en 39%. A su vez, la subasta de letras del Banco Central (BCRA) dejó la tasa de la Lebac a 35 días en 38%.

No obstante, el retroceso podría haber sido mayor, dado que el dólar mayorista tocó un mínimo intradiario de $ 14,12. Por eso es que en las pizarras de la City, las baja fueron más profundas. En cuanto al pico máximo, fue de $ 14,45, precio que se pactaron en la apertura, pero con el correr de las horas los precios se fueron desinflando.

"Teniendo en cuenta de que estamos a un día hábil y luego cuatro feriados por Semana Santa, en los cálculos de los operadores se marcan las tendencias vendedoras de la divisa, aun cuando la exportación cerealera estos días ha bajado su ritmo de liquidaciones a u$s 80 millones diarios", detalló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va del mes, el mayorista ya se hundió 42 centavos -valía $ 15,81 el último día hábil de febrero- y a medida que los cerealeros liquiden sus divisas y las tasas se mantengan altas, mayor será la presión.

De hecho, el área de Estudios Económicos Banco Ciudad calculó que en el primer semestre del año "ingresarán por distintas vías unos u$s 15.000 millones al BCRA", lo cual podría obligar al organismo a "intervenir para evitar una apreciación excesiva del peso en los próximos tres meses".

Al mismo tiempo, desde la entidad presidida por Javier Ortiz Batalla indicaron que, "en lo inmediato, las implicancias de la cercana resolución del conflicto por la deuda y la consecuente reapertura de los mercados globales de crédito para el país, ya empiezan a hacerse sentir, fundamentalmente en el mercado de cambios".

En su análisis económico semana, Banco Ciudad sostiene que "a la primera ronda de colocaciones podrían llegar a sumarse, en el transcurso de los próximos meses, otras emisiones de deuda provinciales por unos u$s 5.000 millones", una cifra que colaborará con las liquidaciones de dólares agroexportadores, "en cerca de

u$s 7.400 millones en el segundo trimestre".

El monto negociado en el spot fue de u$s 258 millones, u$s 174 millones en Siopel 174m y

u$s 84 millones en el Mec. En tanto, en futuros solo se operaron u$s 48 millones entre bancos y u$s 640 millones en Rofex.