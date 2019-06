El dólar retrocede 30 centavos y el Central convalida otra baja de tasas

El dólar minorista operaba con una baja de 30 centavos a $ 44,70 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En el mercado mayorista, el billete mostraba un comportamiento similar y perdía 27 centavos hasta los $ 43,70 en el MULC.

De esta forma el peso argentino se apreciaba 0,74% y se encontraba entre las monedas emergentes con mejor desempeño en la rueda.

En la primera subasta de Leliq el monto adjudicado fue de $ 111.546 millones con una tasa promedio del 66,139%, por debajo del 66,66% previo. Hoy el Central ofrecerá al mercado $ 210.000 millones, en un día con vencimientos por $ 230.618 millones.

El dólar blue se movía en los $ 45,20.

"Contrariamente a lo esperado, el mercado operó con tendencia vendedora, en algún momento tocó mínimos en $ 43,50, ahora retoma un poco, pero en general no se ve una demanda muy activa", reconoció Gustavo Quintana de PR Cambio.

Claudio García de Oubiña Cambios precisó que "hubo oferta de cerealeros y algo ligados a extranjeros con carry ingresando para el bono dual que vence el viernes".

"Luce pesado el mercado y con dólares. Es más en la primera licitación del día no se llevaron los u$s 30 millones, apenas u$s 16 millones. No hay intención de llevarse todos los dólares", remarcó.

El Banco Central (BCRA) colocó por cuenta del Ministerio de Hacienda u$s 16 millones del primer bloque de u$s 30 millones de los dos diarios.

El viernes la divisa sumó 60 centavos y se reacomodó luego de dos ruedas en las que llegó a caer 2,69% producto de conocerse la noticia de que Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri.