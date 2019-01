El dólar repuntó pero sigue 10 centavos por debajo del piso de la "zona de no intervención" Aunque a poco del cierre el dólar mayorista recuperó terreno, el precio final quedó en $ 37,56, es decir que todavía sigue por debajo del piso de la banda del BCRA. El organismo licitó temprano u$s 50 millones, pero el mercado no reaccionó. El billete terminó en $ 38,58.