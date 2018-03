El dólar volvió a subir por mayor presión compradora y cerró en $ 14,70

El dólar oficial no detiene su escalada y en la rueda tocó un nuevo máximo histórico ante la mayor demanda. La divisa ascendió 16 centavos a $ 14,70 para la venta según el promedio realizado por el Banco Central.

Pese a que los exportadores aumentaron sus liquidaciones en las últimas ruedas, las divisas no son suficientes para hacer frente a la creciente demanda. Esto agrega presión al mercado mayorista y el dólar no detiene su escalada.

“Los exportadores ahora están liquidando u$S 25 millones más que la semana anterior, llegando a u$s 110 millones por día. Sin embargo, no alcanza a cubrir la demanda y genera que los vendedores pacten cuando el precio superaba hoy $ 14,5000 por unidad”, comentó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

En este sentido agregó: “En este esquema de permanente suba diaria del dólar, las liquidaciones de exportadores van apareciendo en la medida que aumenta su valor, generalmente en los últimos tramos del mercado”. En la jornada, el total operado en el mercado de cambios fue de u$s 362 millones de dólares.

Por su parte, en el mercado de futuros entre bancos se operaron u$s 61 millones, ya que algunos participantes están haciendo “roll-over” de febrero a marzo, con una tasa implícita de 19,29% TNA.

Además, en el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s 330 millones, de los cuales el 64% se pactaron en “roll-over” de febrero $ 14,5450 a marzo a $ 14,7490 con una tasa implícita de 17,65% TNA. El plazo más largo operado fue Junio a $ 15,5900 (15,24%TNA)

El “roll-over” en futuros consiste en tomar coberturas a plazos más largos con tasas implícitas que todavía se mantienen laxas en comparación a las del “call-money” que se incrementaron 9 puntos, estando en 27% TNA.

En tanto, hoy se conoció que la liquidación de divisas por parte de los agroexportadores mostró una leve mejora con respecto a la semana previa al tocar casi los u$s 550 millones, contra los u$s 411 millones de la semana anterior y también contra los u$s 250 millones de 2015.

Tras la liberación cambiaria y el aluvión de turistas a Brasil, Uruguay y Chile, los bancos reciben más compradores, principalmente de reales.

De esta forma, se disparó hasta 50% la compra de billetes de países limítrofes en tan solo un año.