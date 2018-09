El dólar recortó la suba gracias a ventas del Central tras la salida de Caputo

En un día en el que se esperaban pocas operaciones ante la falta de bancos por el paro nacional, la noticia de la renuncia del presidente del Banco Central (BCRA) Luis Caputo cambió todos los planes y cayó como un balde de agua fría en el mercado.

El anuncio llegó a las 10 de mañana, hora en que arrancan las operaciones en el mercado de cambios. En las primeras operaciones, el billete saltó casi $ 2 hasta colocarse en los $ 39,70 en las pantallas del Banco Nacion (BNA).

Sin embargo, los hombres de mercado coinciden que el shock inicial fue contrarrestado por el comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que "tomaron nota" del ingreso al Central de Guido Sandleris en reemplazo de Caputo, a lo que se sumaron "fuertes ventas" del Central en futuros.

Se estima que la autoridad monetaria habría colocado hoy u$s 200 millones para contener el precio del billete.

Tras ello, el billete se recortó la suba y cerró a $ 38,70 en el Nación, 90 arriba del cierre de ayer, mientras que el dólar mayorista terminó a $ 38,10 en el MULC, 80 centavos por encima del lunes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 243 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 20,20 millones.

El respaldo del FMI

En una breve misiva, el FMI seguró haber "tomado nota de los anuncios de cambios" en la autoridad monetaria y remarcó que espera "continuar nuestra estrecha y constructiva relación con el BCRA bajo el liderazgo de Sandleris".

"El staff del Fondo y las autoridades argentinas continúan trabajando intensamente con el objetivo de concluir las conversaciones a nivel técnico en muy poco tiempo", indicó la nota del portavoz del FMI, Gerry Rice.

El dólar blue operaba a $ 40,50.

Los ADRs, que llegaron a caer 8% y el Merval, que también arrancó la rueda en rojo, mostraban una recuperación.

"Lamentablemente ya no sorprenden como el Gobierno maneja sus decisiones. Ahora, bajo el hecho consumado, y dado que el FMI está de acuerdo, es posible que el cambio de presidente del BCRA no genere mayores complicaciones cambiarias", analizó en diálogo con El Cronista Fernando Camusso de Rafaela Capital.

Y planteó que "más allá de si habrá bandas de flotación o no, no creo que sea bueno delegar el manejo cambiario en el FMI. El organismo demostró no conocer cómo funciona el mercado cambiario argentino".

Sistema de bandas

El acuerdo FMI II mantiene el esquema de control férreo al dólar a través del sistema de bandas de flotación y el ingreso de Sandleris no altera ese punto del acuerdo, que será implementado por la mesa de operaciones de la entidad con el trader Gustavo Cañonero entre sus miembros.

El acuerdo que se anunciará mañana incluye el esquema de bandas de flotación para la política cambiaria y, con la salida de Caputo, Sandleris será el encargado de implementarlo.