El dólar recorta la suba a $ 2 luego de que el BCRA vendió u$s 170 millones de reservas

Luego de llegar a avanzar $ 3 en la primera hora de operaciones, el dólar recortaba ek avance a $ 2. Fue a fuerza de reservas, ya que el Banco Central (BCRA) realizó tres subastas, la primera por u$s 50 millones, la segunda por u$s 100 y la tercera por u$s 150 millones.

El total adjudicado fue de u$s 170 millones, que se suman a los u$s 302 millones que colocó ayer para pisar el precio de la divisa.

Así, el dólar minorista operaba con suba de $ 2 en las pantallas del Banco Nación (BNA) y cotizaba a $ 60, luego de tocar los $ 61 esta mañana.

El dólar mayorista saltaba $ 1en el MULC y operaba así en los $ 57,70, tras tocar un techo de $ 58,70.

El peso argentino se depreciaba así 2,58% y se convertía en la peor moneda emergente.

Además de vender reservas, la entidad que dirige Guido Sandleris lanzó una norma de urgencia que fuerza a exportadoras a liquidar divisas para calmar al dólar. El directorio determinó limitar la financiaciación en pesos de las grandes exportadoras.

Al no poder financiarse en moneda local, esas empresas se verán obligadas a liquidar divisas. El sentido de la norma es generar oferta para intentar calmar al dólar.

"En el corto plazo tiene nulo impacto. Todo lo que están haciendo ahora se debería haber hecho el 12/8. No le queda otra, como siempre las corridas cambiarias se frenan poniendo dólares", lamentó el analista financiero Christian Buteler.

Y planteó: "Tasa y futuros, ayudan pero son dólares lo que realmente calma (si calma)".

Ayer el Banco Central mostró una actitud activa y realizó siete subastas de u$s 50 millones, que totalizaron u$s 302 millones de sus reservas.

El dólar blue operaba en los $ 59.

En la primera subasta deLeliq, el Banco Central adjudicó $ 79.843 millones a una tasa promedio 74,979%.