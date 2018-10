El dólar recorta la fuerte baja inicial, pero se mantiene debajo de los $ 39

El dólar marcaba hoy su tercera baja consecutiva en la era Sandleris. Sin embargo, el billete recortaba este mediodía la caída de hasta 70 centavos que mostró en la apertura y lo llevó a niveles de ruedas previas a la renuncia de Luis Caputo al frente del Banco Central (BCRA).

Así, el billete retrocedía 10 centavos en mercado mayorista del MULC y operaba a $ 38, luego de perder casi 8% en las dos primeras ruedas de la semana.

En el mercado minorista, la divisa mostraba un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde caía 10 centavos y se colocaba en los $ 38,90, tras colocarse en un piso de $ 38,20 en la mañana.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio del billete en los $ 38,46.

La autoridad monetaria anunció que ofrecerá hoy al mercado Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días po $ 110.000 millones a una tasa mínima de 65%.

El dólar blue se movía en los $ 38,50.

"Los movimientos hacia arriba fueron bruscos, no me extraña que después de tales precios bajemos en forma brusca. No nos olvidemos que llegó a subir 15% en un día", planteó el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, advirtió que "lo que importa es que se estabilice" y la economía "pueda tener un valor cierto del tipo de cambio", como sucede "en países normales de la región".

De esta forma, el billete vuelve a niveles del 24 de septiembre un día antes de la renuncia de Luis Caputo al frente del Banco Central (BCRA).

La baja es atribuída por los hombres de mercado a la suba de tasas que genera que los bancos prefieran irse a Leliq.

Ayer, la autoridad monetaria pagó tasas de entre el 67% y de hasta 73% para absorber pesos.