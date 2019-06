El dólar profundizó la baja y el peso recupera 2,69% por el efecto Pichetto

El dólar anotó otra baja y cerró a $ 44,40, 30 centavos abajo en las pantallas del Banco Nacion (BNA).

En el mercado mayorista, el billete mostró un comportamiento similar y cayó 30 centavos a $ 43,37 en el MULC. Con la caída de hoy, acumula una baja $ 1,53 respecto del cierre del viernes.

De esta forma el peso argentino se apreció 0,34% y en las últimas dos ruedas tras conocerse el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto, la recuperación acumulada es del 2,69%.

La última baja fuerte del dólar se dio el 29 de abril pasado, cuando perdió más de $ 1,60 en una rueda al conocerse que el BCRA podría aparecer en la zona de no intervención de considerarlo necesario para contener el precio del billete.

El dólar bajó 2,69% en dos ruedas y la tasa también aceleró la caída.

En la anteúltima rueda de la semana, el Central provechó para convalidar otra baja en la tasa, que quedó en el 67.313%, contra el 67,97% previo. Así, la tasa de política monetaria tuvo una baja de 0.675%.

El monto total adjudicado fue de $ 234.815 millones, en un día con vencimientos por $ 225.617 millones, lo que implicó una contracción de $ 9.198 millones.

"El anuncio de la fórmula presidencial Macri - Pichetto descomprime y reacciona positivamente en el mercado", analizaron desde Cohen y plantearon que "de la nueva fórmula se deduce que si bien es leve el efecto en la cantidad de votos, mejora sustancialmente su gobernanilidad en este escenario".

Agregaron que la noticia hizo que "la divergencia entre el riesgo país y el tipo de cambio real se cierre favorablemente, potenciando aún inflación y aumento de la imagen positiva de Macri".

El volumen negociado fue alto, al alcanzar los u$s 1.009,453 millones en contado, contra los u$s 750 millones previos, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 50 millones. El dolar blue se frenó en los movía en los $ 45,30.

Según fuentes del mercados, la oferta agroexportadora fue de u$s 100 millones.