El dólar profundizó la baja y cerró la semana a $ 14,69

El dólar profundizó hoy su tendencia a la baja al perder 7 centavos y cerrar la semana en los 14,69 pesos, según el promedio que realiza en la City el Banco Central (BCRA).

El mayorista, que también retrocedió fuerte ayer, sumó apenas un centavo hasta los $ 14,48.

"En la semana que termina el dólar mayorista perdió 31 centavos respecto de los valores de la semana pasada", remarcó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios.

El dólar Banco Nación (BNA), la cotización más baja del mercado, perdió 10 centavos a $ 14,60, tras retroceder otros 10 centavos ayer, mientras que el dólar blue mostraba igual tendencia y caía a $ 14,91.

El volumen negociado fue menor con respecto al del resto de la semana cuando superó ampliamente los u$s 400 millones por rueda, al alcanzar u$s 378,60 millones, mientras que en futuros MAE alcanzó los u$s 61,10 millones.

Las tasas de interés altas en Lebac y Call Money pusieron un techo al tipo de cambio. La expectativa del mercado es que la tendencia bajista continúe.

"Habiendo comenzado ya la colocación de la cosecha gruesa, los ingresos de los exportadores tienden a ser más intensos y alimentan una oferta de divisas que ahora sí logra dominar el escenario del mercado local. Sin presión compradora los precios del dólar no despegan del nivel alcanzado durante el primer trimestre del año", agregó el analista.