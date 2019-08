El dólar pone freno: se vende a $ 60 tras llegar a caer $ 8 en el arranque

El dólar minorista retrocedía $ 3 en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde se vendía a $ 60 luego de haber cerrado a $ 63 ayer y llegar a tocar un piso de $ 55 en el arranque de la rueda.

En el mercado mayorista del MULC, el billete mostraba un comportamiento similar y perdía $ 2,30, con lo que operaba en los $ 58,10, aunque llegó a tocar los $ 53 en las primeras operaciones.

De esta forma, el peso argentino se recuperaba 3,67% y se transformaba en la moneda emergente de mejor desempeño, aunque llegó a mejorar más del 6% al inicio.

"El mercado se está estabilizando. Un arranque de $ 8 abajo fue mucho y ahora trata de buscar un precio acorde", explicó un operador.

El dólar blue se movía en los $ 62. El miércoles el billete avanzó $ 5 y cerró a $ 62,17 según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA), pese a que la autoridad monetaria vendió u$s 248 millones para frenar el precio.

En la rueda de hoy, el Central todavía no vendió reservas pero si u$s 30 millones por parte del Tesoro, que forman parte de los u$s 60 millones que coloca a diario en dos bloques.

En cuanto a la tasa de Leliq, la promedio se colocó en un 74,95, apenas por encima del 74,92% previo en la primera licitación en la que el monto adjudicado fue del $ 139.901 millones.

Antes del mediodía se conoció además una circular del BCRA, que obliga a los bancos a que vendan dólares para tratar de estabilizar al mercado. Por norma, hace que reduzcan sus tenencias en moneda extranjera. Los bancos tienen un limite de posición en moneda extranjera del 5% de su patrimonio que se mantiene sin cambios, ahora hay un sublimite del spot de 5%. La decisión busca generar más oferta.

"Ayudó el diálogo entre Macri y Fernández y también ayudaron las declaraciones de (Emmanuel) Alvarez Agis, asesor de Fernández, explicando que nadie defaultea por las necesidades que argentina va a tener los próximos años", analizó Christian Buteler.

Y agregó: "El mercado necesitaba señales de quien todavía no presentó su equipo. Son un conjuntio de cosas. Esperemos que esto se calme por el rebote inflacionario que puede venir detrás de la suba del dólar".

El BCRA no vendió reservas, solo subastó u$s 30 millones por cuenta del Tesoro.

Por su parte, Santiago López Alfaro de Delphos consideró que la respuesta del mercado responde "a que durante tres días parte de la posición técnica se limpió. Hay una depuración de mucha gente que deja de vender".

"El gesto político ayuda. Creo que venimos de tres ruedas de depuración, de suba de tasas, suba de tipo de cambio, terminan de vender los que compraron apalancados, venden los que se asustan y en un momento la fuerza vendedora termina y es lo que estamos viendo ahora que es un rebote", opinó.

Ayer, el economista Alvarez Agis coincidió con Luis Caputo en un evento. El hombre de confianza de Alberto Fernández descartó como opción el control de capitales al asegurar que "unicamente puede