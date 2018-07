El dólar podría repuntar producto de la poca adhesión al canje de Lebac

Si bien ayer el dólar terminó con una leve baja, cedió dos centavos menos en terreno mayorista hasta $ 28,05, el mercado cambiario deberá procesar el resultado del canje de Lebac por Letes, una estrategia que no cumplió con las expectativas. Esta puede ser una excusa para que el tipo de cambio retome el camino alcista, sin embargo, desde hace unos días que en la City se percibe que el piso es $ 28.

Ayer las pizarras cerraron a un promedio de $ 28,75 para la venta, tres centavos menos que el miércoles.

"Probablemente suba el dólar. No fueron buenas noticias", resumió en off the record una fuente de una mesa de dinero. En tanto, Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, dijo que los casi u$s 300 millones que pasaron de Lebac a Letes "fue bastante poco", y que "habrá que ver qué pasa con el vencimiento" de Lebac este mes. "En teoría, mañana (por hoy) habría menos oferta, porque la oferta de los últimos días iba para las Letes. Tendría que arrancar algo para arriba", opinó García.

Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "el precio del dólar se mantuvo por encima de la figura de $ 28 a la expectativa del canje de Lebac contra Letes", no obstante, advirtió que más allá de la baja de ayer, la tendencia es al alza: "Los ingresos de exportadores cerealeros promedian u$s 120 millones diarios y la licitación del Banco Central (BCRA) agrega otros u$s 100 millones, pero por ahora la demanda sigue superando los ingresos de la divisa norteamericana".

Las últimas ruedas se caracterizaron por una cotización con rumbo sinuoso y la sesión de ayer no fue la excepción. Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, "los precios exhibieron una marcada amplitud entre máximos y mínimos", lo que reflejó "la extensión del movimiento" a lo largo de toda la sesión.

Quintana describió, por medio de su informe diario, que el dólar se acomodó en el rango más bajo de la semana pero siempre con un piso muy definido en torno a los $ 28. Asimismo, agregó que "en el primer tramo del día el dólar insinuó una mayor recuperación con una demanda más activa que impulsó subas de los precios hasta hacerle tocar máximos en los $ 28,26 a media jornada". En la misma línea, comentó que en la segunda parte de la rueda "resurgió con más fuerza la oferta con ingresos desde el exterior que fueron forzando bajas que, con muchos altibajos, fueron empujando los valores a mínimos en los $ 28,05 alcanzados a poco de que finalizara la fecha".

Al respecto, Izzo añadió que tras el máximo que tocó la divisa tocó, "se detectó, media hora antes del cierre, al Banco Nación vendiendo un par de millones, aparentemente genuinos, y con poco lo bajó al dólar mayorista 15 centavos", una acción a la que se acoplaron algunos bancos privados.

El volumen operado en el mercado spot ascendió a u$s 757 millones.

En cuanto a los negocios de futuros, el monto en Rofex fue de $ 15.700 millones, de los cuales el 55% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,99 y $ 30, respectivamente, lo que representa tasas del 47,05% y el 44,52% anual.