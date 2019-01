El dólar perforó el piso: BCRA compró u$s 20 millones pero no frenó la caída

El dólar mayorista perforó por segunda vez en la semana el piso de la zona de no intervención cambiaria y eso generó que el Banco Central (BCRA) realizara una subasta de compra de moneda extranjera por u$s 20 millones a $ 37,305.

De esta forma inyectó unos $ 746 millones, lo que representa el 0,05% de la base monetaria.

Sin embargo, lejos de generar un reacomodamiento para arriba del precio, el billete cerró con una baja de 29 centavos en el MULC a $ 37,08.

Para hoy, la zona de no intervención colocaba el mínimo en los $ 35,355 y el techo en los $ 48,34.

El lunes, la divisa mostró una situación similar pero la entidad optó por no intervenir. El martes el billete verde sumó 30 centavos por la demanda de dólares por parte de bancos para entrar en Letes, suba que se evaporó nuevamente el miércoles en un mercado con poca demanda y mucha oferta generada por ingresos de la cosecha.

El dólar minorista mostró una tendencia similar y perdió 30 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) donde cerró a $ 38.

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria fijó el precio del billete en los $ 38,16, 34 centavos por debajo del miércoles.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 602.705 millones, sin operaciones en futuros.

El dólar blue se movía en los $ 39,50.

"Estamos en pleno inicio de la cosecha fina y el corsé monetario sigue firme", explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios al ser consultado sobre las causas que generan que el billete profundice el piso.

Remarcó que "el apretón monetario y el efecto recesivo retrajo la demanda, a lo que se sumó que el balance de turismo se hizo positivo y eso también restó demanda".

"Los ingresos desde el exterior se mantuvieron con intensidad a lo largo de todo el día y doblegaron la tenue resistencia de la demanda llevando los precios a niveles que no se repetían desde los primeros días de diciembre pasado", detalló.

Para el mercado, la salida del Central a comprar "está dentro de las reglas" aunque consideran que fue un poco apresurada y que quizás una mejor salida hubiese sido acelerar la baja de tasas.

En este sentido, la entidad subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días por $ 151.322 millones, a una tasa promedio del 58.459 %, bastante por debajo del 58,997% de ayer.

"Me parece que compró poco y aparte no respetó el límite inferior para sostener los precios, lo que me parece va a generar más volatilidad", opinó Quintana.

Para Federico Furiase de Eco Go hubiese sido preferible "que el Central esperara más contundencia, sobre todo con el riesgo país para arriba en la jornada de hoy y el aumento en las expectativas de inflación del Rem".

"Veremos si le da margen para acelerar la baja en tasa Leliq. Hubiese intentando ir más rápido con la baja de tasa, pero entiendo la necesidad de encontrar una válvula de escape para expandir en el piso de la banda", agregó.