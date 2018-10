El dólar perdió casi 40 centavos y quedó cerca de los $ 38

El dólar terminó a la baja y consagró así la tercera caída consecutiva gracias a que en los minutos finales de la rueda aparecieron dólares del sector financieros que llevaron a la cotización a los niveles mínimos del día. Así, el dólar mayorista cerró 30 centavos abajo, en $ 37,12, mientras que las pizarras se hundieron 38 centavos, a un promedio de $ 38,18 para la venta.

Aunque no registró una tendencia clara, hubo una oferta importante de divisas. En primer lugar, los dólares de los inversores que querían suscribir Letes en moneda estadounidense pero con pesos, a un precio más barato. También hubo más agrodólares disponibles, ya que la operatoria cambiaria se reanudó hoy tras el feriado parcial del lunes en Estados Unidos, y sobre el final, se vieron más dólares financieros que buscaban hacer carry trade.

"El desarme de posiciones y los ingresos provenientes del exterior mantuvieron el predominio en el desarrollo de la jornada y provocaron una nueva baja del tipo de cambio mayorista que sobre el final de hoy se acomodó en los niveles más bajos desde fines de agosto pasado", recordó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En la apertura, para sorpresa de los operadores, el dólar coqueteaba con quebrar la barrera de los $ 37. Sin embargo, la caída generalizada en acciones y bonos afectó la evolución del tipo de cambio. "Creo que por el malhumor acciones y bonos hace que alguno que otro inversor se dolarice", comentaron desde una mesa de dinero al media rueda.

Es que cerca de las 13 horas la moneda estadounidense recuperó algunos centavos, y aunque en un primer momento el rebote no parecía contundente, llegó a quebrar el valor del cierre del lunes, los $ 37,42, hasta tocar $ 37.45. En off the record, una fuente de la plaza porteña indicó: "En un momento parecía que se iba a $ 37,50 pero después de la licitación apareció venta y le pegaron fuerte. En los últimos 10 minutos bajó 15 centavos".

El dólar arrancó tranquilo, con poco volumen operado y con tendencia hacia abajo.

Si bien seguía influyendo las elecciones en Brasil, por la ventaja que lleva el candidato preferido por el mercado, Jair Bolsonaro, en las mesas de la City opinaban que la licitación de Letes de hoy es lo que empujó al tipo de cambio en la apertura.

"Se está viendo la incidencia de la licitación de Letes en dólares. Como se puede hacer en pesos y se pacta al cierre del tipo de cambio de referencia de hoy, hay algo de oferta pro ese lado, porque algunos inversores tratan de vender sus dólares por arriba del precio y para luego suscribir en pesos a un tipo de cambio más barato", informó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

Por su parte, Quintana agregó: "Lejos de los máximos históricos que justificaron el cambio de estrategia oficial, el valor del dólar no parece presentar signos de reacción positiva en el corto plazo como consecuencia no solo de la fuerte restricción monetaria sino además con la complicidad del mejor entorno regional que se tradujo con una apreciación del real en Brasil".

De todas formas, la baja se da con un volumen acotado de negocios, ya que se operaron tan solo u$s 485 millones.