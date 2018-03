El dólar paralelo cruza el umbral de los 1.000 bolívares en Venezuela

El precio del dólar en el mercado paralelo de Venezuela cruzó ayer el umbral de los 1.000 bolívares, según el portal estadounidense dolartoday.com, aupado por la escasez de divisas en el país petrolero cuyos ingresos se han desplomado un 70% en el último año.

Aunque el Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro asegura que el dólar paralelo es de uso marginal, es una referencia para tasar los bienes y servicios en la economía venezolana, fuertemente dependiente de las importaciones.

En diciembre, Maduro decretó una ley que prohíbe usar el tipo de cambio no oficial como una referencia para tasar los precios en el país, alegando que eso lo ayudaría a combatir la inflación más alta del mundo.

Según dolartoday.com, un portal de referencia para el mercado no regulado, el dólar se transaba ayer en 1.003 bolívares. Hace un año, en febrero de 2015, la cotización en este mercado rondaba los 186 bolívares por dólar.

El Gobierno ha intentado por años frenar el avance del dólar no oficial a través de diversos mecanismos de venta controlada de divisas, que operan bajo un severo control de cambios vigente desde 2003.

El Banco Central de Venezuela presentó en octubre una demanda en Estados Unidos contra dolartoday.com acusándolo de "ciberterrorismo" y de exacerbar la inflación de tres dígitos.