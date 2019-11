El dólar oficial se recalentó en la recta final

El dólar abandonó la siesta cerca del cierre. El tipo de cambio mayorista aumentó 7 centavos luego de haber permanecido prácticamente planchado en $ 59,75.

La operatoria comenzó, como siempre, a las 10 hs pero, en concreto, arrancó pasadas las 11 de la mañana. De hecho, fueron al menos 70 minutos en los que las pantallas estuvieron congeladas, algo que ya prácticamente es una rutina para los operadores y corredores de cambios desde que el Banco Central (BCRA) reforzó el cepo.

La primera transacción del dólar en el mercado mayorista del MULC se realizó a $ 59,75, dos centavos por encima del valor de cierre de ayer, un precio que no era genuino porque al precio lo sostenían las compras oficiales. En torno a ese valor transcurrió gran parte de la sesión, para luego encarar un rally sobre el final que lo llevó hasta un cierre en $ 59,83.

Con un mercado tan "muerto", como lo catalogaban en la City, era comprensible que en el segmento minorista no hubieran sobresaltos. El billete se vendió a $ 62,50 en el Banco Nación, de comienzo a fin.

En cuanto al precio promedio, el que informa y calcula el BCRA, primero se ubicó en $ 62,90, luego tocó $ 62,93, y al cierre se ubicó tan solo un centavo arriba, en $ 62,91.

Donde se percibía algo más de actividad era en el mercado paralelo. El dólar blue abrió al alza y llegó operarse en torno a los $ 66,75; sin embargo, a media rueda se hundió en terreno negativo: valía $ 66,25. Pasadas las 15 horas, la caída se moderó a $ 66,50.

El contado con liqui tuvo un comportamiento más parejo; siempre se movió a la baja en torno a los $ 75,25.

En cuanto a la comparación con las demás divisas, el peso se se depreció 0,14%, en sintonía con el real, que caída 0,15%. No obstante, la mayoría de las monedas se revalorizaban hoy frente al dólar.

Mercado local

Las sospechas del arranque de la jornada se confirmaron: el Banco Nación participó de la rueda, posiblemente por orden del Banco Central. Es que este mecanismo es el que se viene utilizando en las últimas semanas para recomponer reservas; desde las PASO se compraron unos u$s 1800 millones, pero se trata de una suma que resulta mínima si se la compara con la caída de más de u$s 20.000 milones que sufrieron las arcas desde la misma fecha.

"Creemos que el Nación compró unos u$s u$s 40 millones", dijo una fuente del mercado en off the record. "Cuando se puso más caro dejó de aparecer", agregó el mismo analista.

Desde la autoridad monetaria confirmaron la compra de unos u$s 65 millones.

Por su parte, Cristian Gardel, de Garderl Trading, describió: "Luego de tres semanas de absoluta calma hoy se mostró un poco mas activa la demanda. El mayorista subio siete centavos y los futuros sobrereaccionaron 50 centavos arriba. Es logico, no sabemos si habrá cepo mas flexible o mercado desdoblado. Cualquier mini movimiento impacta en los futuros".

El volumen operado siguió siendo muy reducido: u$s 212 millones.

En cuanto a la subasta de Leliq, el BCRA adjudicó $ 101.527 millones a una tasa promedio de 63,004% en la primera y $ 70.066 millones a una tasa media de 63% en la segunda.