El dólar oficial ganó 10 centavos, cerró a $ 14,10 y en la semana acumula una suba de 0,80

Mientras el Gobierno espera el aporte de exportadores y cerealeras, el dólar oficial prolongó el avance de las últimas seis ruedas, ganó otros 10 centavos en comparación con el cierre de ayer y cerró a $ 14,10 al público.

De esta manera, en las primeras cuatro ruedas bursátiles del año, el dólar ya acumula una suba de 80 centavos.

Por otro lado, en la punta compradora, el billete estadounidense concluyó en torno a los $ 13,70.

En tanto, en el mercado informal, el dólar blue sube cuatro centavos en la punta compradora, hasta los $ 14,39, y permanece sin modificaciones, a $ 14,44, para la venta.

¿Qué pasó en el segmento mayorista?

El dólar experimentó una mínima suba y quedó sobre el cierre de hoy en los $ 13,80/13,90 por unidad, apenas un centavo arriba del final de ayer.

La divisa norteamericana operó nuevamente con marcada volatilidad y fluctuación intensa en una rueda en la que el Banco Central volvió a estar ausente.

El recorrido exhibido por el dólar no fue lineal, sino con subas y bajas alternativas que se produjeron en un contexto de marcada amplitud entre los valores extremos de la jornada.

Las primeras transacciones pactadas hicieron presumir que la tendencia compradora persistiría en la fecha y mostraron al dólar operando con alzas que lo llevaron a tocar máximos en los $ 13,99 al promediar el primer tramo de la sesión.

Una intensa oferta de dólares diluyó la presión sobre el tipo de cambio haciéndolo descender hasta niveles muy próximos a los del final de ayer y le permitió registrar los mínimos del día en los $ 13,88 por unidad en última hora de negociaciones.

Una tibia recomposición de la demanda acomodó los precios sobre el cierre en un nivel discretamente más elevados que el de la jornada anterior.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 342,033 millones, a los que hay que agregar otros u$s 12,30 millones operados en el mercado de futuros, que no incluyen actividad del Banco Central en todos los segmentos.

Las fuertes subas registradas en el comienzo de esta semana parecieron tener un principio de final con la jornada de hoy en la que, pese a mantener una volatilidad muy alta, el tipo de cambio no despegó demasiado del nivel alcanzado hasta ahora.

Los ingresos desde el exterior se mantuvieron constantes y encontraron del lado de la demanda privada un dique de contención que evitó una caída de la cotización.

El precario equilibrio que se alcanzó hoy sugiere que probablemente en el corto plazo el valor del dólar ha encontrado un rango en el que muestra un comienzo de estabilización que evite fluctuaciones severas en los próximos días.