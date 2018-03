El dólar oficial cerró la semana por arriba de los $ 14 y las reservas volvieron a subir Sucedió en una rueda en la que no se registraron mayores sobresaltos. El monto total operado en el mercado fue de u$s 202 millones. Las divisas en poder del Banco Central ascendieron u$s 107 millones en los últimos cinco días.