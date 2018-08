El dólar no baja pese a que el Central ya vendió u$s 210 millones de reservas

El Banco Central (BCRA) licitó esta mañana 300 millones de dólares de los cuales adjudicó u$s 100 millones a $ 30,86. Pasado el mediodía, la autoridad monetaria volvió a salir a licitar u$s 300 millones de los que colocó u$s 110 millones a $ 30,84.

De esta forma, la entidad vendió de sus reservas u$s 210 millones para frenar la suba del mayorista que comenzó la rueda en los $ 31 y que la semana corta que pasó ganó más de un peso.

Tras la primera intervención, el billete retrocedió hasta los $ 30,89, aunque poco después del mediodía volvió a subir y operaba a $ 30,97, 7 centavos por encima del cierre del pasado viernes.

Fue entonces que el Central volvió a licitar y el precio retrocedió a $ 30,93, 3 centavos por encima del cierre del viernes.

En el mercado minorista, la divisa se vendía en los mismos niveles del pasado viernes a $ 31,40, en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el BCRA marcaba un alza de 7 centavos a $ 31,54.

El dólar blue operaba en los $ 32.

En diálogo con El Cronista, el analista financiero Christian Buteler subrayó que "el problema es que se perdió la confianza, no hubo un slogan que cumplan (baja de inflación, 2do semestre, lluvia de dólares, crecimiento del PBI del 3% por 10 años).

"Ahora esa desconfianza, que ellos mismos generaron, hace que todo sea más difícil. Deberán sobrecumplir todos los pronósticos para de a poco la confianza vuelva", planteó.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño opinó que el Gobierno se encuentra ante un escenario en el que "necesita estabilizar las expectativas para poder relanzar el programa macroeconómico".

"En este proceso, la reducción de la volatilidad cambiaria es un paso fundamental, pero no es que tenga que ser lograda en forma directa, sino más bien que tiene que ser un resultado de todo el resto. Al fin la cabo es una consecuencia es volatilidad cambiaria, que luego retroalimenta", analizó.

La semana pasada el billete subió más de un peso en ambos segmentos. El viernes, el mayorista subió 65 centavos y desde el mercado se esperaba una incursión de la autoridad monetaria en el mercado de cambios con venta de reservas.

Sin embargo, eso no sucedió la semana pasada en la que la la entidad que dirige Luis Caputo solo realizó ventas en el mercado de futuros a plazos cortos que no alcanzaron para restarle presión a la divisa.

La economista Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go, explicó que el problema reside en que “la demanda de dólares es muy alta y la oferta no aparece”, por lo que “la economía está buscando un nuevo equilibrio, dólar - tasa de interés”. Consideró además que en la medida que “no se frene la demanda” de divisas norteamericanas “es difícil decir cuál es el monto suficiente para estabilizar al mercado”.

Dujovne pide nuevo desembolso al FMI

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, anunció que solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) la liberación de u$s 3000 millones en septiembre, en el marco del acuerdo cerrado con el organismo y de cara a la nueva "tormenta" financiera que afronta el país.

Además, el funcionario señaló que la Argentina pidió al FMI que se removiera del acuerdo un plan para que el Tesoro recompre Letras intransferibles que actualmente están en manos del BCRA .

En el marco del acuerdo cerrado hace meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar un financiamiento por u$s 50.000 millones, Dujovne señaló que solicitó al organismo la liberación de u$s 3000 millones en septiembre.