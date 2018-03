El dólar minorista se volvió a vender arriba de los $ 14 en casas de cambio

El dólar en el mercado mayorista subió 8 centavos ayer hasta cerrar en $ 13,81 y empujó así al precio de las pizarras del microcentro por encima de los $ 14 por tercera vez desde la salida del cepo cambiario. Es la cuarta rueda consecutiva de suba en una plaza sin grandes volúmenes negociados, algo de más vigor por parte de la demanda y un flujo de divisas de la exportación normalizado.

Ayer se operaron u$s 292 millones en las dos plazas minoristas locales, un volumen 12% más bajo que el del viernes pasado.

Desde la salida del cepo cambiario el Banco Central (BCRA) no interviene en las operaciones. Hasta mediados de diciembre la entidad vendía unos u$s 160 millones por día en una plaza en la que no había oferta genuina.

Ahora, al precio lo intenta regular la oferta con suerte disímil dado que la demanda de importadores tardó en activarse debido a los cambios en el sistema de comercio exterior. Ayer eso se volvió a ver cuando al inicio de la rueda una suba de cinco centavos prácticamente no atrajo operaciones. Cuando el precio tocó los $ 13,83 apareció la oferta y la divisa retrocedió 2 centavos hasta el nivel de cierre.

La divisa parece moverse dentro de los planes del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger. Desde la salida del cepo sólo se vió a la entidad ofertar un lote grande a $ 14,75 como señal de que daría guerra al precio recién a ese nivel. Fue el 17 de diciembre y no volvió a ocurrir. Si la menor liquidación de divisas trae subas al precio los operadores esperan que reaparezca solo si el dólar llega a ese nivel

"El dólar experimentó alzas en su cotización que lentamente lo aproxima al nivel de los $ 14,- por unidad imaginado para el momento en que se liberó el cepo cambiario", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes. "Los ingresos de los exportadores han menguando durante la semana pasada y la demanda parece exhibir ahora signos de reacción, fenómenos que combinados dan por resultado el cambio de tendencia que se traduce en aumentos continuos del tipo de cambio pero siempre en un escenario de tranquilidad y sin sobresaltos", agregó.