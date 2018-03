El dólar minorista se sigue hundiendo por desarme de posiciones

El dólar minorista cayó ayer otros siete centavos en las pizarras de las casas de cambio y cerró en $15,65. En el segmento mayorista, en cambio, la divisa tuvo una leve reacción y quedó en $15,36, un centavo veinte por arriba del final de ayer.

"La escasa suba experimentada por el dólar en el segmento mayorista no alcanzó para alterar radicalmente la tendencia de debilidad ni para permitir que los precios superen con cierta holgura los mínimos de esta semana. Las condiciones financieras actuales que estimulan las colocaciones en moneda local mantienen un escenario en el que una reacción importante del tipo de cambio parece estar descartada en el corto plazo", afirmó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, en un informe para sus clientes.

En los últimos días, el mercado cambiario estuvo afectado por la suba de los rendimientos de las Lebac en el mercado secundario (ver página 2), que están por arriba del 24% y generan que los operadores de los bancos desarmen posiciones en dólares para volver a invertir en los instrumentos del Banco Central. Así, el tipo de cambio se debilita. Sin embargo, en la jornada de ayer, una fuerza opuesta ayudó a sostener el precio de la divisa. Tal como señaló Fernando Izzo, de ABC mercado de cambios, en un reporte para sus suscriptores: "La exportación cerealera estuvo liquidando menor cantidad que ayer (u$s 75 millones), por la inseguridad de recibir los pesos mañana, y debido a ello los bancos subieron el precio de la divisa, ante la necesidad de cubrir sus pagos al exterior".

En el mercado mayorista, los mínimos de la jornada de ayer se anotaron por la mañana, en $15,32. Los pedidos de compra aumentaron con el correr de la jornada y mantuvieron equilibrada la cotización. La leve recuperación de la demanda verificada al final del día impulsó una pequeña mejora de los precios que alcanzaron máximos en los $ 15,37 por unidad. "El dólar estuvo más ofrecido por la mañana, con la afluencia de dólares financieros pero después apareció la demanda de los exportadores y mejoró un poco", comentó un operador.

El volumen total operado ayer ascendió a u$s 494.429.000 en el segmento de contado. En el mercado de futuros MAE se hicieron negocios por u$s 6.300.000. En Rofex, en tanto, se operaron u$s 230 millones, de los cuales el 50% fue en roll-over de abril a $ 15,55 a mayo a $ 15,80, con una tasa implícita de 18,92%. El plazo más largo operado ayer fue para el mes de octubre a $ 17,07 con una tasa de 19,47%.