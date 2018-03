El dólar minorista perforó los $ 15 y el mercado cree que encontró un piso

Las altas tasas de interés en pesos que mantiene el Banco Central (BCRA) se hicieron sentir una vez más sobre el precio del dólar, que tras caer por quinta jornada consecutiva, ayer perforó la barrera psicológica de los $ 15.

El dólar minorista cayó otros 20 centavos hasta cerrar en $ 14,8 para la venta, según el promedio de bancos y casas de cambio de la City, su menor nivel en más de un mes - el 11 de febrero cotizaba a $ 14,78.

Acompañando la fuerte tendencia vendedora desde hace varios días - pese a que el volumen operado fue reducido, de u$s 300 entre Siopel y MEC - el mercado de cambios además registró una merma del dólar mayorista, que cayó 28 centavos hasta $ 14,52.

Desde la mesa de dinero de un banco dijeron que, tal como sucedió el lunes, la jornada de ayer estuvo marcada por un mayor ingreso de dólares del exterior a través del contado con liquidación, aprovechando tasas en pesos al 40% contra la caída de expectativas de devaluación.

Aunque hubo mayor demanda minorista, la oferta no permitió que se viera reflejada en los precios."Manteniendo las tasas de corto, el mercado puede que haya encontrado un piso en el dólar oficial. No creo que siga bajando mucho más. Si seguís con demanda minorista y más señal de tasa tranquilizadora, estos niveles marcan el piso. Para mí, la banda que debería manejar el BCRA está entre $ 14,5 y $ 16", agregaron.

La divisa, que había cerrado en $ 13,02 en diciembre último, está 11,52% arriba en lo que va de este año. Sin embargo, desde marzo el billete verde cae cerca del 9%, lo que impactó muy fuerte en los exportadores, que resignados deben continuar con su ciclo comercial y se adaptan a esta nueva metodología del BCRA, dijeron desde ABC mercado de cambios.

De hecho, consideran que un tipo de cambio entre $ 14 y $ 15 es un valor razonable. "Creo que el tipo de cambio ya se ajustó y este es un buen precio para mantener, no creo que lo puedan bajar mucho. Eso no significa que vayamos a tener un tipo de cambio fijo, va a tener mucha variación. Lo bueno es que el BCRA no ha intervenido, se manejó el mercado solo", dijeron.

La estrategia de llevar el dólar de $ 16 a $ 15 era algo deseado porque la devaluación de febrero fue muy fuerte, en un contexto de ajuste de precios relativos, cuando venia "cuajando" la devaluación de diciembre, lo que generó un conflicto entre dólar alto e inflación que se escapaba, explicó Martin Polo, economista jefe de Analytica.

De acá a tres meses, que es la mejor etapa del año por una cuestión estacional de ingreso de dólares, lo más probable es que el dólar no suba, dijo Polo. Si bien no va a ser una foto estática, cree que va haber la cantidad de dólares suficientes para estabilizar el mercado de manera que no haya un tipo de cambio a $ 17, agregó Polo, que estima un valor para la moneda de $ 16,70 para fin de año.

La estimación de Analytica no está demasiado lejos del consenso de $ 16,51 que esperan en diciembre bancos y consultoras, según la encuesta mensual que lleva a cabo FocusEconomics. Un mes atrás, especialistas proyectaban un tipo de cambio a $ 15,81.