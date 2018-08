El dólar no detiene la suba: pega un salto de 40 centavos y se vende a $ 31,80 La divisa muestra un avance similar en el MULC, pese a que ayer el BCRA realizó dos intervenciones y vendió reservas por u$s 210 millones para contener la suba del billete. Por el momento no hubo subastas de la autoridad monetaria.