El dólar mayorista subió 4 centavos en una rueda con bajo volumen de negocios

El dólar arrancó la semana con una pequeña suba en su cotización en el segmento mayorista, que lo llevó sobre el final de la rueda a $ 27,62 por unidad en el MULC, cuatro centavos arriba de su cierre del viernes.

"La divisa operó con leve tendencia alcista pero en un marco de tranquilidad y de una fluctuación algo acotada. Los precios se mantuvieron durante todo el desarrollo de la jornada en un rango discretamente más alto que el del final anterior y con un volumen de negocios que no pudo despegarse del magro promedio actual", señaló el informe diario de PR Cambios.

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 28,27 según el promedio que realiza el Banco Central sobre distintas entidades financieras de la city porteña. En las pantallas del Banco Nación, el dólar se mantuvo quieto en $ 28,10.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 608,068 millones y a u$s 84,90 millones en los mercados de futuros MAE. Mientras que en la subasta diaria del BCRA, por cuenta del Ministerio de Hacienda, el monto adjudicado fue de u$s 100 millones.

El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,59, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,58.

"Algo ajeno a los vaivenes exhibidos por el dólar en el resto del mundo, en el mercado local se ha instalado una sensación de relativa estabilidad originada en un equilibrio entre la oferta y la demanda de moneda extranjera que tiene su contraparte en el elevado nivel de la tasa de interés, un dato que deja dudas sobre su permanencia en el tiempo", acotó el reporte.

El viernes el dólar cortó con una racha de cuatro subas consecutivas gracias a un retroceso de casi 18 centavos en el segmento mayorista, sin embargo, terminó la semana con un alza de más de 30 centavos.

Hubo un mejor clima externo que permitió que las monedas de la región se recuperaron con respecto al dólar. Además, según Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, "ayudó a la suba del peso una sequía en la plaza, dado que entre Leliq y Lebac se absorbieron el jueves más de $ 70.000 millones del mercado financiero".